打卡險送命！男闖「世界第一長洞」 一片漆黑「靠地下水」撐過6天

打卡美景雖重要，但更要顧及自己生命安全。中國一名37歲男子，因為拍照打卡「世界第一長洞」，因此闖入廣西河池鳳山縣江洲地下長廊，男子不慎迷路，失聯6天。男子最後被找到時，所處位置毫無光源、一片漆黑，信號也無法接通，男子表示他靠喝地下水撐過6天，讓人驚嘆實在命大。

廣西河池鳳山地質公園曾登上《中國國家地理》封面，江洲地下長廊是該地的著名景點，以其53公里的長度被譽為「世界第一長洞」。因此，不少遊客慕名而來，但地方官員則表示，該處已經禁止遊客闖入，避免發生危險。

這一名韋姓男子告訴救援工作人員，他15日晚上為了拍照而獨自進入洞穴，隨身只帶了些零食和礦泉水。第二天便耗盡了食物，接下來的四天只能依賴洞內的地下水生存。

韋男說他的手電筒很快沒電，他只能關閉手機以維持微弱的電量，來應急求救或照明。他被救援人員發現時，手機電量仍有20％。為了照明，他將隨身的四軸相機電池改裝成手電筒的電源，試圖尋找水源，這幾天就靠洞穴內的地下水，喝水撐過來。

救援人員表示，找到韋男時，他還有足夠的體力行走，但到達洞口時卻突然暈倒，目前正在醫院接受治療。

一名探洞專家指出，江洲地下長廊的洞穴全長53公里，且有四個大洞，內部分支繁多，地形錯綜複雜。專家指出，即便經驗豐富的探洞者也需要結伴同行，單獨行動且攜帶資源不足的人很容易迷路，呼籲民眾千萬不要輕易嘗試入洞。

