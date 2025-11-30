打卡點＋1！圓山大飯店「東方宮殿」藏6米聖誕樹 竟出自花藝冠軍操刀

記者李育道／台北報導

圓山大飯店聖誕樹邀請法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec及團隊共同打造。（圖／圓山大飯店提供）

台北聖誕亮點再添一筆！台北圓山大飯店6公尺高的華麗聖誕樹率昨日晚間進行點燈儀式，營造宛如置身東方宮殿的聖誕氛圍。今年圓山大飯店首次邀請法國奧斯卡花藝冠軍 Claude Cossec 以「遇見花蒔光」為題，操刀近年規模最大的聖誕佈置，將花藝、燈光與建築語彙融合成北高兩館共同的冬日奇景。

為增加民眾參與感，台北圓山今年首度推出「聖誕花環DIY」課程，由法國CMA認證講師親自授課。參加者可運用松枝、聖誕素材與經典節慶色調，打造專屬花環。課程於12月13、14、20、21日在一樓「淮安軒」舉行，每場限額15人。原價每人2000元，憑圓山單筆消費滿3000元發票，可享1299元優惠。

圓山牛排館推出聖誕限定套餐，每客3,680元起，賓客還能以每杯199元加購熱紅酒，讓聖誕味道於舌尖緩緩綻放。（圖／圓山大飯店提供）

餐飲同樣充滿節慶味。「圓山牛排館」將於12月24、25日晚餐推出聖誕限定套餐，主廚現場以火雞現切開場，再搭配A5和牛與每杯199元的熱紅酒，完整呈現聖誕餐桌的經典風味。「圓山烘焙坊」同步上架潘娜朵妮、造型薑餅屋、聖誕草莓塔、史多倫等節慶麵包與甜點；「松鶴」餐廳則以核桃巧克力樹幹蛋糕、柑橘香柚慕斯等限定口味增添過節儀式感。

圓山聖誕季每日上午10時至晚間9時整點都有2分鐘燈光秀，12月24、25日聖誕老公公也會現身發送糖果。圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，圓山聖誕佈置一直是民眾必訪打卡的經典地標，今年以「圓山聖誕花蒔光」重新詮釋冬季美學，讓旅客在光影、花藝與松香中體驗圓山獨有的節慶魅力。總經理方遠懷則強調，今年所有聖誕樹與飾品皆由台灣在地製作，大幅降低運輸碳足跡，體現飯店落實永續與ESG理念的承諾。

