「打台灣不如買台灣」 遭中國通緝的沈伯洋為何站上第一線

中國官方日前點名通緝民進黨立委沈伯洋，引發外界關注。頂著一頭招牌捲髮的他，長期聚焦資訊戰與認知作戰議題，曾形容中國統戰是「打台灣不如買台灣」，其中透過「買媒體」帶風向、操作話題，更被他視為中共長期運用的重要手段之一，並多次提醒社會提高警覺。在資訊安全面向，沈伯洋主張以制度設計與資訊透明降低滲透風險，特別點出個資整併、名單外洩等問題，可能引發的社會衝擊不亞於傳統攻擊。

沈伯洋天資聰穎，一路從建中、台大到留美博士，原本立志當律師，卻不是個循規蹈矩的乖學生。他高中翹課打球、愛看漫畫，仍能用老師沒想過的方式解題，進入台大法律系後，一度因刑法期末僅拿 60 幾分受挫，反而對刑法產生興趣。更關鍵的是，他曾隨李茂生教授參訪少年監獄，第一次近距離看見階層與制度如何影響人生，日後更重視弱勢族群與社會失能的問題。2011年，沈伯洋以公費身分留學，赴美國加州爾灣大學攻讀社會學博士，完成學業後即取得美國終身教職聘書，但自覺「跟台灣關係太深了，根本就放不掉」，最後仍決定返台任教。

返台後，他積極推動台灣民主實驗室與黑熊學院，主打民防與公民教育，黑熊學院三年間累積近十萬學員；2023 年被列入民進黨不分區名單並進入立院，政治衝突更加直接，被冒名參與國際座談、住家附近疑似監控等情況。中國對他發布通緝、揚言追捕，他則以快閃出訪德國、荷蘭發表演說，宣示自己的無所畏懼。畢竟，在他投身認知戰、抵抗中國的時候，就已經註定，沈伯洋的生活無處不是戰場。 更多精采節目請見台灣演義

