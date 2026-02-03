打台獨只是藉口 中國真正不能容忍的是民主自由

中國窮兵黷武，用武力威脅台灣不可以追求獨立，圖為中國西部戰區陸軍某訓練基地遂行任務期間開展隨機教育。圖／中國國防部

施文儀／退休公務員

打老虎專家周錫瑋這回改打台獨。日前他說，只要民進黨放棄台獨，和平、自由都是免費的。這番話說得也太離譜了。台獨對大多數台灣人的意義等於自由、民主，以及不委屈的和平。

兩岸之間始終缺乏真正的和解空間，問題不在於台灣是否堅持「獨立」，而在於對岸與其在台代理勢力，是否願意放棄「統一」這個對台灣生存構成實質威脅的政治目標。

長期以來，中共與台灣內部的紅統勢力不斷要求「中華民國台灣」放棄台獨。事實上，這是一個精心設計的政治陷阱。他們口中的「放棄台獨」，本質上是要台灣「放棄民主與自由」。 因為在中共的邏輯裡，只要不接受共產黨的獨裁統治、只要堅持主權在民的民主體制，通通都被貼上「台獨」的標籤。

廣告 廣告

這正是兩岸問題最殘酷的真相：「台獨」只是中共發動侵略的藉口，他們真正不能容忍的，是台灣所擁有的民主自由。

如果中共明確宣布放棄以任何形式統一台灣，台灣自然沒有「獨立」的必要。這並非對價交換，而是因果關係：當侵略者的威脅消失，防衛性的主張自然失去存在的理由。台灣要求中國放棄「統一」，目的並非要與中國為敵，而是為了守護人類最核心的價值——和平、自由與民主。我們拒絕的是不自由的專制，以及獨裁共產黨的統治。

目前的困境在於，中國從未放棄解放台灣，而台灣內部的紅統賣台者，也從未放棄被中國統一的幻想。這些人硬生生地將「守護民主」解讀為「挑釁台獨」，試圖誤導民眾。

國民黨在此議題上，實則分裂為兩類。

一類受制於「一中」敘事與歷史包袱，口頭不敢放棄統一，實則早已失去統一的能力，陷入「華獨」的矛盾中。另一類則更為危險，是真心期盼中共來統治台灣的紅統派。他們的目標並非維持中華民國，而是徹底消滅它；他們口中的「中國」，是一個可以抹除台灣主體性、摧毀台灣民主價值的專制堡壘。

事實上，真正的癥結在於：只要中共與紅統派不放棄「統一」這個侵略目標，台灣就不可能有任何和解空間。

我們必須大聲告訴世界：台灣加強國防、堅持自主，不是為了去統一誰，更不是為了引發戰爭，而是為了守護不被併吞的權利。要求中國放棄統一，是為了和平；而中共堅持統一，則是為了擴張。當威脅消失，防衛也就失去理由。這，才是通往真正和平與人類文明進步的現實道路。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

紀永添專欄：「延坪島海戰」不無可能在台海爆發

何清漣專欄：達沃斯分裂之後 歐洲轉向亞洲

鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」

袁惟仁生前癱瘓8年...姊姊親自照顧不喊苦 楊貴媚揭家人婉拒「沐浴車」幫助真實原因