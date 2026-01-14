打台語不再變亂碼就用這APP！語音、圖片攏ㄟ通

生活中心／曾詠晞報導



教育部於今（14）日宣布，「臺灣台語輸入法」應用程式APP正式於App Store以及Google Play雙平台同步上架，讓民眾透過個人行動裝置就可以輕鬆使用台語創作。同時加入語音辨識系統，讓不熟悉3C產品的長輩也可以用語音輸入就能輕鬆找尋資料。此舉結合數位科技與本土語言，有效降低了台語的讀寫門檻。





「臺灣台語輸入法」竟在蘋果優先上架！教育部曝：語音辨識馬ㄟ通

教育部14日推出「臺灣台語輸入法」APP，結合科技與文化，降低台語的書寫門檻。（圖／翻攝自臉書粉專《教育部》）

教育部為了解決長期以來本土語言在數位裝置上「看得到、打不出」或「顯示異常」的困境，教育部優先建構了「教育部本土語言成果參考字表」。經由政府與民間企業的跨部會協調，Apple已於114年9月將該表的全部字形納入作業系統中，並於最新的iOS 26更新中正式釋出。若是搜尋不到APP，也可以到教育部臉書官網的相關貼文留言區找到下載網址。

教育部表示此應用程式已上架於App Store，以及Google Play雙平台，圖片中為Android系統使用畫面。（圖／翻攝自臺灣台語輸入法APP）

本次推出的「臺灣台語輸入法」在功能設計上兼具專業與便利。除了基本的拼音輸入外，更特別導入語音辨識技術，讓使用者能透過「語音轉換成文字」。針對部分舊型裝置仍無法正常顯示特定漢字的問題，APP內則建有「台語漢字轉圖片」的輸出功能，增加台語在社群與行動通訊軟體中的流通度，並協助民眾逐步熟悉正確的台語漢字。

除了一般的白底黑字鍵盤，APP內也有其他3種外觀顏色（右圖）可供民眾挑選。（圖／翻攝自教育部官網）

教育部最後提到，「針對現階段APP不足的地方，將提供使用者意見反饋，屆時會定期再做調整。」更熱情的表示，「歡迎大家下載，用台語和親朋好友交流」，希望透過數位科技的結合，能降低台語讀寫的門檻，提升大眾使用本土語言溝通的意願，加速本土語言的復振與文化傳承。

