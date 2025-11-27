打呼不代表睡得好！醫揭「睡眠呼吸中止症」患者：至少3成合併失眠

許多人常感到明明很累卻睡不著，或被家人提醒睡覺時會打呼、甚至會喘不過氣，常以為只是壓力大或年紀老化影響睡眠品質。但醫師指出，這些看似常見的小狀況，其實可能是被忽視的「失眠合併睡眠呼吸中止症」（COMISA）。換句話說，當失眠與阻塞型睡眠呼吸中止症同時出現，不只造成睡眠障礙，更可能對身體健康產生更大的負擔。







5成患者同時失眠與呼吸中止



輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟表示，根據國際研究顯示，約有3～5成的睡眠呼吸中止症患者同時有入睡困難、淺眠、半夜驚醒等失眠問題；在長期失眠的族群中，也有約3～4成其實合併有睡眠呼吸中止症。這群患者往往被誤以為只是焦慮或情緒緊張，事實上，他們在夜間卻同時面臨「呼吸受阻」與「神經過度覺醒」的雙重干擾。

方麗娟舉例1名55歲的女性個案，在就診時自述平時工作繁忙，近年睡眠品質越來越差。患者形容「入睡要2個多小時，好不容易睡著又常常驚醒」，早上起床後會有頭痛、口乾、胸悶等症狀，家人還發現她夜裡會突然安靜幾秒後大力喘氣。

方麗娟指出，起初患者以為是因為更年期或壓力大所導致，直到接受睡眠檢查後發現，她的睡眠呼吸中止指數（AHI）高達每小時22次，屬於中度阻塞型睡眠呼吸中止症，睡眠效率只有68%，腦波顯示整晚覺醒次數明顯偏高。





失眠與睡眠呼吸中止交互影響



方麗娟提到，當夜間氣道反覆塌陷、呼吸受阻導致血氧下降時，大腦為了維持呼吸會喚醒身體，導致睡眠中斷；而失眠又使神經系統過度警覺，連輕微的呼吸變化都可能引發覺醒，造成病人陷入一種「越想睡越睡不著、越焦慮越淺眠」惡性循環。

此外，血氧波動使心臟釋放利尿激素（ANP），導致夜尿頻繁；交感神經過度活化則引起血壓不穩與心悸。方麗娟提醒，失眠合併睡眠呼吸中止症（COMISA）不僅影響睡眠品質，還可能對身體健康造成多重影響。

研究顯示，COMISA患者比單純失眠或單純睡眠呼吸中止症的患者，其罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病等的風險更高。方麗娟說，若僅依賴安眠藥，呼吸中止仍會持續發生，白天疲倦、注意力差的情況都無法獲得改善。反之，若只配戴正壓呼吸器治療睡眠呼吸中止症卻未處理失眠，可能會因太清醒而難以適應呼吸器。





改善失眠可搭配正壓呼吸器



方麗娟表示，COMISA治療重點在於「整合」，臨床證據顯示，先進行失眠的認知行為治療（CBT-I），降低焦慮、重建睡眠節律，再搭配正壓呼吸器（CPAP）治療，雙管齊下效果最佳。若仍難入睡，可在醫師評估下短期使用低劑量助眠藥物。透過教育與支持，讓病人理解「改善睡眠品質」並非只靠藥物，而是需要重建生理與心理的穩定節奏。

方麗娟提醒：「打呼的人也可能失眠，失眠的人也可能缺氧。 當兩種情況同時出現，代表呼吸與神經系統都在夜間失衡。」要恢復真正的好眠，不是睡得久，而是讓身體重新學會「睡得深、睡得穩」。若有入睡困難、半夜常醒、白天疲倦、夜間打呼或喘氣的情況，應該儘早尋求專業評估與治療。

