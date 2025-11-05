打呼不只是噪音 恐誘發心血管疾病

最惱人的睡眠習慣排行榜，「打呼」肯定名列前茅，徹夜呼聲如雷貫耳，讓枕邊人深受其害，若長期置之不理，可能影響夫妻情感與社交友誼；醫師說，打呼者還容易引起睡眠呼吸中止症，進而誘發心血管疾病的風險。

林先生女友 劉小姐：「就是舌頭會頂住前面，用嘴巴呼吸，我會戴耳塞，或乾脆不睡，因為很大聲。」

林先生：「好像都是從(脖子)這邊發出來的，類似這樣(模仿打呼聲)。」

當真愛遇上打呼造成的睡眠障礙，劉小姐不忍了，拿手機錄下呼聲實況，跟男友抗議噪音公害。

林先生女友 劉小姐：「我要給他看他有多吵 。」

林先生：「自己沒有感覺，醒來時早上，朋友說你打呼很大聲，(我)很難睡。」

台中慈院耳鼻喉科醫師 許原禎：「打呼的人，(朋友)就不想要跟他同房，或是跟老婆分房睡，他的家庭生活就受到影響，跟社會的參與度下降，比較容易有負面思考，或是一些憂鬱的情形。」

林先生因為打呼，讓親友反感，決定就醫尋求解方，原來打呼問題，來自鼻中隔彎曲，造成呼吸道阻塞，醫師從改善結構異常解決；但打呼除了引發社交障礙，還可能併發睡眠呼吸中止症，危害健康。

台中慈院耳鼻喉科醫師 許原禎：「如果是一個病態性的呼吸中止，有些人10秒，有些人20秒，有些人甚至1分鐘，一次呼吸中止時間越久，日後他發生心血管，跟腦血管疾病的風險就越高，像高血壓、心臟病、腦中風，所產生的後遺症會致命。」

醫師說，打呼聲量，無關睡眠香甜！但絕對影響枕邊人跟自己的生活品質，如果你是年過40歲的男性、身材中廣，還喜歡睡前喝酒、吃宵夜，就要更留意打呼背後，潛在的風險。

更多 大愛新聞 報導：

