打呼沒病識感恐釀重症 醫揭複雜型睡眠呼吸中止症治療





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】多數鼻塞與打呼問題源於鼻中隔彎曲和下鼻甲肥厚。然而，部分民眾則是因中鼻甲肥大，或過敏性息肉長在篩竇與中下鼻甲交接處，導致水腫性黏膜病變。耳鼻喉科醫師指出，這兩種屬於複雜性阻塞型呼吸道病變，無法透過一般的鼻中隔矯正手術解決。必須採用進階手術擴充鼻腔上下空間，才能改善呼吸道阻塞問題，進而緩解睡眠呼吸中止症。



睡眠呼吸中止症分三型態 鼻腔呼吸受限恐轉口呼吸影響健康



弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師、博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，睡眠呼吸中止症大致可分為「阻塞型」、「中樞型」和「混和型」三種型態，其中複雜型病變是屬於阻塞型病變中較為特殊的情況。

廣告 廣告



一般睡眠呼吸中止症造成的呼吸道病變，是指鼻腔構造異常。鼻腔結構分為鼻中隔、軟骨和基座硬骨三個部分，兩側共有上、中、下鼻甲，構成三個不同的通道，呼吸主要經過第二個通道，鼻腔內左右兩側的黏膜輪流擴張、收縮，能調節空氣溫度、濕度和過濾髒污，維持口腔、鼻腔的呼吸道功能。



如果鼻腔呼吸功能受限，就會轉成嘴巴呼吸，口腔出現乾、癢、痛或產生臭味，再者，呼吸會變得急促，進入氣管壓力不足，無法快速均勻的達到肺部深部，進而影響健康。



中鼻甲肥大鼻腔構造異 需「縱向改善」加大鼻腔上下空間



許文龍醫師解釋，第二個鼻腔通道的上方是中鼻甲。若中鼻甲過度肥大腫脹或鼻黏膜水腫，會造成鼻腔上部空間阻塞，檢查時可見鼻甲腫脹下垂。一般鼻中膈矯正和下鼻甲手術，僅能調整左右空間，屬於橫向改善。



若要處理鼻腔的構造異常，必須進行鼻腔上下空間加大「縱向改善」的進階版手術，透過內視鏡手術與RF高頻無線電波的調整，將中鼻甲的骨頭和黏膜修掉1/3到2/3，同時將周邊水腫和不正常的黏膜清除。手術的重點在於不能將所有的鼻甲全部移除，以免造成「空鼻症」，影響正常呼吸功能。



至於中樞型的病變，例如有中風過或是腦部開過刀的病人，呼吸道構造沒有問題，但因為腦部的神經功能異常造成呼吸中樞無法適當的調整呼吸，這類族群建議晚上睡覺時使用正壓呼吸器輔助治療。



另外，混合型的病變則視兩者的比重，如果呼吸停止時間較長，仍需做呼吸道重建手術，調整進氣量，同時改善患者呼吸停止的情況、進而增加腦部含氧量。



多數打呼患者沒病識感 細胞長期缺氧恐增罹癌、腦病變風險



許文龍醫師曾收治一位30多歲的陳先生，他有20多年東洋劍運動習慣，雖曾做過鼻中隔和鼻甲手術，但夜間呼吸問題仍未改善。經檢測，他確診有阻塞性病變：每小時有60至100秒停止呼吸，血氧濃度降至85%；X光檢查顯示中鼻甲過度肥大。以往他劍擊10至20分鐘便呼吸不順，經過進階版手術調整後，即使運動1小時仍輕鬆順暢，晚上睡得好，白天也更有精神。



許文龍醫師強調，若長期罹患睡眠呼吸中止症未積極治療，根據美國研究報告，細胞在長時間缺氧情況下，容易產生不正常的代謝跟病變，罹癌和腦部病變皆增加20%機率，也會增加心血管疾病風險，注意力和記憶力下降。根據研究，大腦最多可以忍受2分鐘呼吸中止，缺氧超過2分鐘，最多3分鐘腦細胞就會壞死。



很多患者長期打呼卻沒有病識感，晚上無法進入深層睡眠，睡眠品質差，往往睡很久起床後還是覺得累，白天精神不佳，臨床上常看到太太或女友陪同看診，敘述打呼聲音像蒸氣火車般響亮，或晚上發現先生打呼到一半突然靜音，趕緊搖搖對方或手指伸到鼻孔下測試，引起虛驚一場。



呼吸道手術後修復是關鍵 醫師叮嚀術後照護及日常生活注意事項



呼吸道阻塞術後鼻腔黏膜需要修復再生過程，在門診追蹤2週左右，將血塊、結痂清除乾淨，建議可選擇補充純化的胺基酸修復黏膜，或在術中採取成分是玻尿酸的HAPRP，促進黏膜更具彈性，增進修復力。許文龍醫師提醒，術後切記鼻子不能擤或吸、避免咳嗽、不吃過熱飲食，不做劇烈的運動及提重物等。



飲食部分避菸酒咖啡，勿熬夜，適度進行簡單運動，待2、3週黏膜完全復原即可正常運動。若本身有過敏體質，避開常見的地毯灰塵、黴菌、蟑螂、塵蟎等過敏原，食衣住行要同步改善，降低復發機率。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸長輩走路踩空、不愛外出恐白內障警訊 別等過熟才開刀

▸1129講座》心悸胸痛別大意 當心瓣膜疾病與主動脈剝離