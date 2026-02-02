打呼睡不好讓你越來越胖？1表自測「睡眠呼吸中止症」避陷惡性循環

50歲的周先生近年鼾聲如雷，白天經常精神委靡，體重也增加了10公斤，高血壓更是難以控制，直到就醫檢查才確診為「重度睡眠呼吸中止症」。醫師指出，長期打呼會在睡眠中反覆造成缺氧，迫使血管收縮、血壓升高，尤其在冬季氣溫下降時，患者因夜間嚴重缺氧，可能進一步誘發心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，甚至猝死風險比一般人高出數倍。







天冷缺氧增心血管、猝死風險



萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳表示，臨床上因打呼求診的民眾，經檢測高達8成以上患有阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）。當患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，會導致身體處於間歇性缺氧狀態，會導致壓力造成交感神經強制啟動，使心跳加速、血管劇烈收縮，使血壓在夜間異常飆高，長期下來血管壁受損硬化，大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

陳伯岳說明，冬天是猝死的高峰期，因低溫本身就容易導致血管收縮，如果再加上OSA引起的夜間缺氧，心臟的負擔將被推到極限。他以臨床經驗指出，在高血壓患者中，有超過5成同時合併睡眠呼吸中止症。如果只靠降血壓藥物控制而不積極治療OSA，等於治標不治本，隨時可能在睡夢中發生憾事。





打呼睡不好讓你越來越胖



除了心血管危機，睡眠呼吸中止症也是減肥殺手。陳伯岳分析，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，會干擾2大荷爾蒙：

瘦素分泌減少： 使大腦不容易接收飽足訊號。

飢餓素分泌同時增加：讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。

陳伯岳進一步解釋，變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。

陳伯岳指出，上述個案周先生原本就有肥胖與高血壓問題，皆源於長期睡眠缺氧。在接受簡易手術、減重藥物與正壓呼吸器合併治療後，荷爾蒙恢復正常，不再渴望高熱量食物，不僅血壓回穩，體重也順利下降。





自我檢測是否有睡眠呼吸中止症



如何判斷自己是否身處猝死風險中？科林睡得美睡眠技師主任陳奕潔表示，民眾可利用國際通用的「STOP-BANG量表」自我評估。若符合3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡速就醫或接受評估：

S（Snoring）：是否打呼聲很大（聲音大到可以從關閉的門外聽到）？ T （Tired）：是否在白天經常覺得疲勞、疲累或想睡覺（例如開車時睡著）？ O（Observed）：是否有人觀察到你在睡眠中呼吸停止或嗆到？ P（Pressure）：是否有高血壓或正在治療高血壓？ B（BMI）：身體質量指數（BMI）是否大於35？ A（Age）：年紀是否超過50歲？ N（Neck）：頸圍是否較粗？可從喉結部位測量一圈，男性襯衫領口大於17吋或43公分，女性襯衫領口大於16吋或41公分。 G（Gender）：是否為男性？

陳奕潔提醒，若發現自己或枕邊人有上述高風險特徵，切勿輕忽，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，其中居家睡眠檢測可在熟悉的家中完成睡眠呼吸中止症專業評估。睡眠呼吸中止並非完全不可逆。積極面對與勇於治療，不僅能改善精神、體態與生活品質，更能保護心血管健康。

