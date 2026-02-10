打呼竟可能導致離婚！醫師警告：記性還會變差、男性有勃起障礙

打呼不只影響伴侶關係，自身記性、工作效率也會受影響，男性甚至會有勃起障礙。（Gemini生成示意圖）

你以為打呼只是吵到枕邊人睡覺嗎？英國研究，打鼾還可能影響夫妻關係，導致離婚，嚴重甚至危及生命。奇美醫院睡眠中心主任陳志金醫師提醒，長期打呼，不只記性下降、工作效率變差，甚至會有勃起功能障礙。

打呼不是小事，健康風險高

打鼾嚴重的人，睡眠中會反覆停止呼吸，每小時可達30次以上，血氧甚至可能低到76%。這種「缺氧＋斷眠」會讓白天嗜睡、記憶力下降、注意力不集中，長期更可能增加心血管疾病、糖尿病和失智風險。

另外，陳醫師提醒，夜間頻繁起床小便也是常見症狀。因為缺氧會影響抗利尿激素分泌，導致尿量增加，讓睡眠中斷更加嚴重。

婚姻生活也受影響

1.鼾聲如雷：太太戴耳塞也可能睡不著，小孩被吵醒，夫妻可能被迫分房睡，連日常對話、枕邊情話都減少。

廣告 廣告

2.口乾口臭：張口呼吸造成口乾，口氣不佳，容易引發伴侶嫌惡。

3.記性差：反覆缺氧、睡眠斷斷續續，導致忘東忘西，連結婚紀念日、購物或接小孩都可能忘記。

4.性功能下降：睡眠呼吸中止症會影響勃起功能，進一步降低夫妻性生活滿意度。

5.停止呼吸的恐懼：有些太太最擔心的不是鼾聲，而是呼吸突然中止，害怕伴侶「斷氣」。

過去英國非正式統計指出，嚴重打呼竟可能占離婚原因的四分之一，雖然數據稍嫌誇張，但反映出打呼對婚姻的潛在破壞力。

專業治療可改善睡眠與婚姻

陳醫師建議，若伴侶嚴重打呼，應就醫檢查睡眠呼吸中止症。陽壓呼吸器（CPAP）治療已被證實能改善血氧、睡眠品質，也能減少日間嗜睡，並提升夫妻生活品質，早期治療不只救健康，也能救婚姻。

戴著陽壓呼吸器（CPAP）睡覺，能改善血氧、睡眠品質。（亞東醫院供圖）



回到原文

更多鏡報報導

安眠藥不是失眠萬靈丹！醫師建議這樣吃才有效不傷身

自律神經失調、失眠、心悸反覆好不了！醫揭不靠藥，做這件事就改善

嚴重失眠又怕吃安眠藥會上癮？藥師點名這3款成癮風險最低

畢旅夜驚魂 惡領隊藉口送宵夜 闖房摸手抽房卡嚇壞5少女