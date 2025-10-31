打呼聲大到自己嚇醒？40歲男罹睡眠呼吸中止症險猝死

一名40歲男性上班族因夜間頻繁打呼且聲音大到自己驚醒，甚至有時出現窒息感，被診斷為極重度睡眠呼吸中止症。徐欣健醫師指出，這類睡眠障礙患者罹患中風、心肌梗塞的機率是健康者的6至23倍，嚴重者甚至可能猝死。

一名40歲男性上班族因夜間頻繁打呼且聲音大到自己驚醒，甚至有時出現窒息感，被診斷為極重度睡眠呼吸中止症。（示意圖／Pixabay）

這位男子身高約170公分，體重卻超過120公斤，身體質量指數(BMI)高達41.3。北市聯醫表示，他起初誤以為是被鬼壓床，由於長期睡眠品質不佳，不僅早晨起床時精神狀態極差，血壓也逐漸升高，心情更趨鬱悶。最初他前往心臟內科治療高血壓，但控制效果不佳。

經轉診檢查後發現，該男子的呼吸中止及低下指數(Apnea Hyponea Index，AHI)達每小時80次，且每次持續時間都超過10秒，屬於極重度睡眠呼吸中止症。所幸經過減重與適當治療後，指數已回降至5以內，不僅患者本人心情輕鬆許多，家人也不再擔憂。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健解釋，睡眠呼吸中止症是指患者在睡眠過程中呼吸反覆暫停和恢復的狀況，導致血液中氧氣濃度下降，嚴重影響睡眠品質。患者可能因頻繁的呼吸中止而暫時缺氧，伴隨夜間突然驚醒的困擾。

睡眠呼吸中止症是指患者在睡眠過程中呼吸反覆暫停和恢復的狀況，導致血液中氧氣濃度下降。（圖／Photo AC）

短期影響包括夜晚失眠、白天嗜睡與精神不濟、頭痛、口乾喉嚨痛、情緒煩躁、記憶力衰退，以及上課或工作時無法專心等問題。徐欣健強調，若長期未妥善處理這類睡眠障礙，可能導致腦血管病變、高血壓、糖尿病等嚴重後果。

特別值得關注的是，睡眠呼吸中止症患者發生中風、心肌梗塞等心血管疾病的機率比健康者高出6至23倍。此外，男性患者還可能面臨陽痿風險增加及憂鬱症發生率上升的問題。更嚴重的是，此症狀會影響駕駛能力，提高車禍事故機率，相較於低風險者高出12倍，嚴重患者甚至有增加猝死風險的可能。

針對自我檢測方法，徐欣健建議民眾可觀察是否有經常性疲勞、打鼾聲音較大或夜間突然驚醒等症狀，若發現類似情況應及早就醫檢查。在治療方面，體重過重的患者應積極減重，若為身體結構阻塞問題則可考慮手術治療，或採用非侵入性的治療方式為主。

