打呼聲如雷恐猝死！醫師曝「3招舌頭運動」有效止鼾

根據耳鼻喉科醫師陳亮宇說明，打呼的成因主要分為兩大類。第一類為生理結構異常，包括鼻中膈彎曲導致鼻塞，迫使患者只能用嘴巴呼吸；扁桃腺肥大或肥胖問題，使呼吸道因組織佔據或脂肪增生而變得狹窄。

第二類則是身體機能退化，造成口腔及喉嚨周圍肌肉張力不足，睡眠時舌頭容易向後倒塌阻礙呼吸。當氣流通過這些狹窄的呼吸道時，便會產生震動形成鼾聲。

陳亮宇醫師在其YouTube頻道中示範三種止鼾運動。第一招為舌頭伸展運動，將舌頭用力伸出並向上舔向鼻子方向，藉此訓練舌頭肌力。

第二招是舌頭頂壓運動，將舌頭用力頂住上顎維持十秒鐘後放開，以十次為一個單位，每天進行三個循環。

第三招則是舌頭繞圈運動，如同法式舌吻般，用舌頭在臉頰內側繞圈，順時針十次、逆時針十次，同樣每天進行三個循環。

這些運動又稱為口咽運動或肌功能訓練，目的在於強化舌頭、臉部及喉嚨部位的肌肉。根據相關研究顯示，對於輕度打呼或罹患輕度阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，透過規律的口腔和喉嚨運動訓練，能夠使肌肉恢復活力與彈性，避免因肌肉塌陷而堵塞呼吸道，進而緩解打呼症狀。

陳亮宇醫師特別提醒，止鼾運動並非立竿見影的療法，需要持續練習才能看見成效。這些運動的優點在於完全免費，不需要購買任何工具或器材，民眾可以利用睡前、看電視、滑手機、開車或洗澡等零碎時間進行練習。

然而，醫師也強調，並非所有打呼或阻塞性睡眠呼吸中止症都能單靠這些運動解決。建議有打呼困擾的民眾應先就醫接受專業評估，由醫師根據個人狀況擬定最適合的治療方案，才能有效解決打呼問題，避免演變為更嚴重的健康危機。

