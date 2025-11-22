打呼與胃酸逆流息息相關：睡眠呼吸中止症患者高達6成有逆流問題
睡眠呼吸中止患者因為睡眠品質變差，就會大幅增加許多慢性疾病風險，長期下來，將提高死亡風險，對健康的威脅不容忽視。
台灣睡眠醫學會理事、新光醫院睡眠中心主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出強調，睡眠呼吸中止症最危險的是，因為上呼吸道阻塞，導致二氧化碳堆積，使的血中含氧濃度下降，造成身體長期缺氧，且容易引起心臟及大腦血管擴張及增加負擔，進而產生高血壓、心律不整、冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風。大幅提高罹患心血管及腦血管疾病的發生風險，嚴重更會增加猝死機率，就連發生車禍意外機率，也比一般人高出2.47倍。
1.心血管疾病
根據研究顯示，罹患睡眠呼吸中止症，會增加1.3至2.3倍心血管疾病風險，分別為高血壓2.9倍風險、心臟衰竭2.4倍風險、心肌梗塞5倍的風險。
林嘉謨表示，主因就是睡眠呼吸中止症會發生間斷性缺氧，造成血管壁的阻塞，進而引起血壓上升，高血壓易併發心律不整，引起心肌肥大，增加冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭的發生率。
2.腦血管疾病
根據研究顯示，睡眠呼吸中止症患者，罹患腦中風的風險增加1.6倍。由於身體慢性缺氧、過度刺激交感神經系統，導致血壓升高、動脈粥狀硬化，減少大腦動脈血流量，也會造成胰島素抗性增加，都容易增加腦中風的發生，且高血壓也是腦中風的危險因子之一。
3.糖尿病
根據美國一項大型世代研究，追蹤14萬多人、長達10年的病史，結果發現，睡眠呼吸中止症患者併發糖尿病的風險機率，比一般人高出2.06倍，而糖尿病患者患有睡眠呼吸中止症的機率，是無糖尿病者的1.53倍。
林嘉謨說明，睡眠呼吸中止症患者因夜間缺氧，容易引起發炎反應影響胰臟β細胞功能，造成增加胰島素抗性，使得血糖不易控制，進而增加罹患糖尿病的風險。
4.胃食道逆流
根據研究發現，睡眠呼吸中止症及胃食道逆流互有關係，罹患睡眠呼吸中止症的病患，同時患有胃食道逆流的比例高達6成，而且睡眠時平躺，也更容易導致胃酸逆流。
林嘉謨強調，睡眠呼吸中止症患者睡覺會打呼，主因就是呼吸道阻塞造成，當呼吸道阻塞時，身體為了將空氣吸進來，胸腔會產生負壓，導致呼吸動作會越來越強，就會將胃酸抽上來，增加胃食道逆流的發生，甚至睡到一半被胃酸嗆醒。
5.肺炎
根據文獻研究顯示，睡眠呼吸中止症患者罹患肺炎的機率，較一般人高出2.86倍，尤其重度睡眠呼吸中止症患者，肺炎的發生率更超過3倍。最新國際研究更指出，睡眠呼吸中止症患者與一般人相比，罹患新冠肺炎後住院風險提升2.93倍。
林嘉謨表示，睡眠呼吸中止症患者因處於缺氧狀態而睡眠不足，會使免疫系統中的自然殺手細胞大幅減少，造成免疫力下降，罹患肺炎機率高出一般人。
6.癌症
根據研究顯示，患有睡眠呼吸中止症的人，罹患癌症的機率高出一般人2.5倍，且死於癌症的機率也是一般人的3.4倍。
睡眠呼吸中止症會造成免疫系統低下，長期下來身體組織缺氧，缺氧環境容易形成發炎體質，也容易罹患癌症，且癌細胞也更容易發生轉移。
國內健保資料統計發現，經常打呼、罹患睡眠呼吸中止症患者，罹患肺癌的風險較一般人高3至4成。目前確切原因不明，很可能是睡眠品質不佳，影響自律神經及免疫系統，導致身體長期處於發炎狀態，誘發肺部病變有關。
(本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·睡不著「數羊」能幫助入睡？意想不到答案曝 醫激推睡前5招有效治失眠
·失眠睡不著，專家大讚「10種助眠食物」有效！ 冬天盛產1酸甜水果上榜
其他人也在看
「夠無情戰隊」殺翻拳壇 教練柯文明感謝團隊付出 (圖)
台灣拳擊教練柯文明（中排左2）率領郭怡萱、吳詩儀、陳念琴組成的「夠無情戰隊」，在各大拳賽屢創佳績。帶人帶心的他，將成功歸於團隊成員的付出。中央社 ・ 20 小時前
季節交替肺炎飆升！醫師：以為感冒最危險 這樣做才能保命
肺炎長年位居台灣十大死因第三位，每逢秋冬，隨著流感與多種呼吸道病毒活躍，對高齡長者與慢性病患威脅尤其明顯。對此，亞東醫院副院長彭渝森呼籲，只要「提早預防、正確識別、及時治療」，就能大幅降低肺炎風險，守護全家健康。肺炎以為是小感冒 長者秋冬要注意72歲的郭阿嬤患有糖尿病與心臟病，去年冬天出現咳嗽、倦怠，以為只是感冒，沒想到短短兩天後高燒、喘不過氣，被送醫確診肺炎，住院近兩週。她回憶：「那時以為忍一忍就好，沒想到這麼嚴重。」現在她定期接種疫苗，也提醒大家要及早就醫。亞東醫院家庭醫學部主任陳志道醫師表示，長者免疫反應較弱，症狀常不明顯，若延誤治療，恐併發菌血症、敗血症。他提醒，高齡者若出現呼吸困難、精神不振或食慾下降，務必立即就醫。三大病原威脅 疫苗是最有效防線陳志道醫師指出，肺炎常見病原包括肺炎鏈球菌、流感病毒及呼吸道融合病毒（RSV）。接種肺炎鏈球菌與流感疫苗，可顯著降低重症與死亡風險。典型肺炎症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促、胸痛、食慾不振等，若持續惡化應儘速就醫。他補充，RSV過去被視為「小孩病毒」，但高齡感染率逐年上升，甚至可能重症。目前已有RSV疫苗，建議高齡與慢性病族群與醫師討論是常春月刊 ・ 3 小時前
「媽媽是代理孕母」模考題惹議！雙北教育局：推共同審題機制
今年9月北北基模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，國民黨台北市議員曾獻瑩與新北市議員黃心華21日要求雙北教育局加強命題把關，避免考題涉及社會分歧或價值輸入風險。雙北教育局表示，將研議對出版社訂定罰則，並推行「共同審題」制度，由學校參與審題、提出修改意見，確保教育中立。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
面對懷孕、產後的「失眠風暴」 前、中、後這樣做找回「健康身心」的媽咪
【緯來新聞網】「我的睡眠問題是從懷孕開始的。」當開始孕育新生命的那一刻起，身心狀況都會開始產生變化，緯來新聞網 ・ 1 天前
50歲男吃腸胃藥3個月「竟引發憂鬱症」！ 醫揭關鍵成分：恐導致情緒低落
50歲黃先生平時個性開朗樂觀，最近因為工作壓力大，引發大腸激躁症，吃了兩個月的腸胃藥，突然發生恐慌、焦慮、憂鬱與負面想法，甚至出現雙手顫抖、坐立不安、舌頭不自主抽動等「類帕金森症」症狀。姊妹淘 ・ 1 小時前
鏡觀／民進黨該提名沈伯洋選台北市長嗎
其實，台灣的選民不喜歡極端。不過，這二年來，台灣的各個政黨卻總是喜歡走極端。這中間的落差，應該是任何想探討台灣選舉的人最值得關注的議題。鏡報 ・ 6 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 小時前
柿子切開「長滿黑點」他整箱丟了 全場愣：是高檔貨
有民眾近日收到一箱柿子禮盒，切開發現裡面果肉全是黑點，於是將照片PO上社群詢問「請問這是壞了嗎？」內行網友一看馬上認出日本的「黑糖柿」，是柿子界的夢幻逸品，照片中的柿子價值將近3000元；原PO得知後崩潰說，「完了，我都丟了」，全場傻眼。中時新聞網 ・ 1 天前
瑞士年輕人依賴科技 專家：助長健康焦慮醫療量暴增
（中央社記者郭芳君蘇黎世22日專電）瑞士醫師協會（FMH）會長，家庭醫師出身的吉里指出，智慧型手錶原本是用來提升健康管理，如今卻反而讓最不該焦慮的年輕人陷入數字恐慌，造成醫療量暴增、檢查需求上升、醫療成本急劇成長。中央社 ・ 3 小時前
迎接超高齡社會 工研院攜手英國NHS啟動智慧在宅照護
在全球高齡浪潮加速、各國醫療體系面臨深度轉型的關鍵時刻，在經濟部產業技術司指導下，工研院與英格蘭國家醫療服務體系（NHS England）首次展開高層交流，聚焦在宅照護議題，建立合作橋樑並探索合作可能，後續將就在宅科技、健康監測與長照模式等領域持續深化交流，為跨國示範場域與在宅照護科技解決方案的推動奠定互動基礎。NOW健康 ・ 3 小時前
顧慮小孩成長環境！他猶豫是否該「從中山搬到天母」 網點1關鍵：看你願不願意犧牲
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價不斷攀升，許多家庭在買房時，不僅要考慮通勤距離、生活機能，也會把「小孩成長環境」視為重要因素，買在不同區域...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
「阿嬤我們來玩遊戲」！ 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶
一名7旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳徘徊，台北捷運警察隊獲報趕赴現場，但對方僅能表達自己的名字，無法提供其他身分資訊，捷警靈機一動，以玩遊戲的方式卸下婦人心防，成功引導婦人回想起電話號碼，順利聯繫上家屬，協助返家。台北捷運警察隊第四分隊員警潘品臣、洪振泰擔服巡邏勤務時，接獲通報捷運府中站有婦人迷自由時報 ・ 3 小時前
台中交通號誌6612處全國最多 故障2小時內「即刻救援」
台中市交通號誌設備密度高，行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，為強化交通行車秩序及維護交通安全，台中市交通局建置巡查機制，提供24小時搶修服務，更訂接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修、排除異常，確保交通秩序不中斷。交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，包括自由時報 ・ 2 小時前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 2 小時前
烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）21日警告...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 6 小時前
統一發票114年7-8月千萬獎2張未領 小心錯過期限成過路財神
財政部表示，民國114年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有兩張、五張未領，兌換期限至115年1月5日止。未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN開出的食品102元發票、於App Store訂閱費300元發票。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物
荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物EBC東森新聞 ・ 4 小時前
普發一萬郵局領現 24日當天身分證「末碼偶數」先別著急
即時中心／劉朝陽報導普發現金上路後，截至21日為止，領取人數已超過1550萬人。接下來，11月24日（下星期一）將開放郵局領現，第一週將實施分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不必分流，可直接臨櫃領取1萬元現金。民視財經網 ・ 1 小時前