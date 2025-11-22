打呼與胃酸逆流息息相關：睡眠呼吸中止症患者高達6成有逆流問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

睡眠呼吸中止患者因為睡眠品質變差，就會大幅增加許多慢性疾病風險，長期下來，將提高死亡風險，對健康的威脅不容忽視。

台灣睡眠醫學會理事、新光醫院睡眠中心主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出強調，睡眠呼吸中止症最危險的是，因為上呼吸道阻塞，導致二氧化碳堆積，使的血中含氧濃度下降，造成身體長期缺氧，且容易引起心臟及大腦血管擴張及增加負擔，進而產生高血壓、心律不整、冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風。大幅提高罹患心血管及腦血管疾病的發生風險，嚴重更會增加猝死機率，就連發生車禍意外機率，也比一般人高出2.47倍。

廣告 廣告

1.心血管疾病

根據研究顯示，罹患睡眠呼吸中止症，會增加1.3至2.3倍心血管疾病風險，分別為高血壓2.9倍風險、心臟衰竭2.4倍風險、心肌梗塞5倍的風險。

林嘉謨表示，主因就是睡眠呼吸中止症會發生間斷性缺氧，造成血管壁的阻塞，進而引起血壓上升，高血壓易併發心律不整，引起心肌肥大，增加冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭的發生率。

2.腦血管疾病

根據研究顯示，睡眠呼吸中止症患者，罹患腦中風的風險增加1.6倍。由於身體慢性缺氧、過度刺激交感神經系統，導致血壓升高、動脈粥狀硬化，減少大腦動脈血流量，也會造成胰島素抗性增加，都容易增加腦中風的發生，且高血壓也是腦中風的危險因子之一。

3.糖尿病

根據美國一項大型世代研究，追蹤14萬多人、長達10年的病史，結果發現，睡眠呼吸中止症患者併發糖尿病的風險機率，比一般人高出2.06倍，而糖尿病患者患有睡眠呼吸中止症的機率，是無糖尿病者的1.53倍。

林嘉謨說明，睡眠呼吸中止症患者因夜間缺氧，容易引起發炎反應影響胰臟β細胞功能，造成增加胰島素抗性，使得血糖不易控制，進而增加罹患糖尿病的風險。

4.胃食道逆流

根據研究發現，睡眠呼吸中止症及胃食道逆流互有關係，罹患睡眠呼吸中止症的病患，同時患有胃食道逆流的比例高達6成，而且睡眠時平躺，也更容易導致胃酸逆流。

林嘉謨強調，睡眠呼吸中止症患者睡覺會打呼，主因就是呼吸道阻塞造成，當呼吸道阻塞時，身體為了將空氣吸進來，胸腔會產生負壓，導致呼吸動作會越來越強，就會將胃酸抽上來，增加胃食道逆流的發生，甚至睡到一半被胃酸嗆醒。

5.肺炎

根據文獻研究顯示，睡眠呼吸中止症患者罹患肺炎的機率，較一般人高出2.86倍，尤其重度睡眠呼吸中止症患者，肺炎的發生率更超過3倍。最新國際研究更指出，睡眠呼吸中止症患者與一般人相比，罹患新冠肺炎後住院風險提升2.93倍。

林嘉謨表示，睡眠呼吸中止症患者因處於缺氧狀態而睡眠不足，會使免疫系統中的自然殺手細胞大幅減少，造成免疫力下降，罹患肺炎機率高出一般人。

6.癌症

根據研究顯示，患有睡眠呼吸中止症的人，罹患癌症的機率高出一般人2.5倍，且死於癌症的機率也是一般人的3.4倍。

睡眠呼吸中止症會造成免疫系統低下，長期下來身體組織缺氧，缺氧環境容易形成發炎體質，也容易罹患癌症，且癌細胞也更容易發生轉移。

國內健保資料統計發現，經常打呼、罹患睡眠呼吸中止症患者，罹患肺癌的風險較一般人高3至4成。目前確切原因不明，很可能是睡眠品質不佳，影響自律神經及免疫系統，導致身體長期處於發炎狀態，誘發肺部病變有關。

(本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·睡不著「數羊」能幫助入睡？意想不到答案曝 醫激推睡前5招有效治失眠

·失眠睡不著，專家大讚「10種助眠食物」有效！ 冬天盛產1酸甜水果上榜