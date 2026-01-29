打呼變胖還恐猝死？醫示警：冬天「睡眠缺氧」引爆心血管殺機

記者李鴻典／台北報導

睡覺打呼不只是吵，更是致命警訊！萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳醫師指出，臨床上因打呼求診的民眾，經檢測高達 8成以上患有「阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）」。陳伯岳嚴正示警，長期打呼會造成睡眠中反覆缺氧，這不僅是變胖的元兇，更會迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。尤其正值冬季氣溫下降，睡眠呼吸中止症患者因夜間嚴重缺氧誘發心肌梗塞與腦中風甚至猝死的風險，較一般人高出數倍，不可不慎。

年近50歲的外商主管周先生，近年變得鼾聲如雷常驚醒枕邊人，白天也總是精神委靡，開車險些睡著，體重還直線上升10公斤。但最令他困擾的是，高血壓的狀況竟變得難以控制，加上天氣嚴寒OHCA新聞不斷備感壓力，在太太陪同下就診。

經陳伯岳主任安排睡眠檢測，周先生確診重度睡眠呼吸中止症。陳醫師指出，該患者的肥胖與高血壓問題，皆源於長期睡眠缺氧。在接受簡易手術、減重藥物與正壓呼吸器合併治療後，荷爾蒙恢復正常，不再渴望高熱量食物，不僅血壓回穩，體重也順利下降，降低了猝死危機。睡眠呼吸中止症需依個人狀況進行評估，相關因應措施通常需持續追蹤，由醫師定期評估其適切性與後續調整方向。

冬天猝死風險高！超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症

為什麼打呼會導致猝死？陳伯岳解釋，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。長期下來血管壁受損硬化，大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

「冬天是猝死的高峰期！」 陳伯岳強調，低溫本就容易使血管收縮，若再加上OSA造成的夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。根據臨床經驗，高血壓患者中超過5成合併患有睡眠呼吸中止症；若只吃降血壓藥卻不治療OSA，形同治標不治本，隨時可能在睡夢中發生憾事。

睡不好讓你越來越胖：瘦素下降、食慾大增，越胖越打呼、越打呼越胖

除了心血管危機，睡眠呼吸中止症也是減肥殺手。陳主任分析，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，會干擾2大荷爾蒙：瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。

變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。

你有睡眠呼吸中止症嗎？睡眠技師教你「STOP-BANG」自我檢測

如何判斷自己是否身處猝死風險中？科林睡得美睡眠技師主任陳奕潔呼籲，民眾可利用國際通用的「STOP-BANG 量表」自我評估。若符合 3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡速就醫或接受評估：

1. S (Snoring)：是否打呼聲很大（聲音大到可以從關閉的門外聽到）？

2. T (Tired)：是否在白天經常覺得疲勞、疲累或想睡覺（例如開車時睡著）？

3. O (Observed)：是否有人觀察到你在睡眠中呼吸停止或嗆到？

4. P (Pressure)：是否有高血壓或正在治療高血壓？

5. B (BMI)：身體質量指數（BMI）是否大於35？

6. A (Age)：年紀是否超過50歲？

7. N (Neck)：頸圍是否較粗？（從喉結部位測量一圈。男性襯衫領口>17吋或43cm，女性襯衫領口>16吋或41cm）

8. G (Gender)：是否為男性？

陳技師提醒，若發現自己或枕邊人有上述高風險特徵，切勿輕忽，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，其中居家睡眠檢測可在熟悉的家中完成睡眠呼吸中止症專業評估。陳醫師表示，體重和睡眠呼吸中止症會互相影響，控制體重並使用正壓呼吸器對睡眠呼吸中止症有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆。積極面對與勇於治療，不僅能改善精神、體態與生活品質，更是保護心血管健康的必要行動。

