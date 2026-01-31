打噴嚏就漏尿！醫示警「別用護墊應急」：私密處恐感染

生活中心／彭淇昀報導

許多產後女性會有「漏尿困擾」，有些人會認為是自然現象，甚至長期靠護墊解決。對此，醫師示警，遇到夏季高溫容易濕悶，恐引發念珠菌感染。

許多產後女性會有「漏尿困擾」，泌尿科醫師提醒，千萬不能長期靠護墊解決，遇到高溫天氣恐引發念珠菌感染。（示意圖／資料照）

泌尿科醫師顧芳瑜分享一則案例，門診中曾遇過一名約35歲的年輕媽媽，長期被私密處搔癢、反覆感染困擾而前來就醫。深入詢問後才發現，關鍵並不在清潔習慣，而是產後出現「輕微漏尿」，她為了避免尷尬，習慣使用護墊應急。沒想到在夏天高溫又潮濕的環境下，私密處長時間悶住，反而成了念珠菌滋生的溫床。顧芳瑜指出，這樣的狀況並不少見，許多媽媽其實默默承受，卻難以開口求助。

廣告 廣告

顧芳瑜說明，應力性尿失禁可依嚴重程度分為4個等級。像是打噴嚏、大笑、跳躍時偶爾滲出尿液，多屬於第一到第二級的輕度漏尿。顧芳瑜提醒，雖然不至於讓衣物全濕，但若長期仰賴護墊，容易造成私密處悶熱、潮濕，破壞原有的酸鹼平衡，使細菌或念珠菌感染風險大增。不少患者正是因為感染反覆發作才求醫，檢查後才發現真正的源頭其實是漏尿問題。

當漏尿情況發展到快走、爬樓梯就會發生，甚至必須天天使用衛生棉或尿失禁護墊，已屬第三到第四級。顧芳瑜指出，這不只是生活上的不便，還可能讓女性逐漸避開社交與運動，心理壓力與自信心也跟著下滑。這類患者通常需要進一步評估，甚至考慮手術等較積極的治療方式。

針對輕至中度漏尿，凱格爾運動仍是基本治療，但不少忙碌的媽媽難以長期執行；磁波椅療程雖有效，卻需多次回診。顧芳瑜分享，近年出現非侵入式的門診療程，透過熱能刺激陰道組織，促進膠原蛋白新生，進而加強對尿道的支撐，一次療程約40分鐘，術後只需短暫避免性行為，對時間有限、又希望改善漏尿與私密鬆弛不適的女性來說，是相對彈性的選擇。

顧芳瑜強調，漏尿並非產後或中年女性「一定要忍」的結果，只要出現相關症狀，或因長期使用護墊伴隨搔癢、異味，都應主動諮詢泌尿科或婦產科醫師。透過專業評估，醫師可依嚴重程度，提供從運動訓練、儀器治療到手術的完整建議，幫助患者及早擺脫困擾。

顧芳瑜提醒，改善漏尿不只是為了保持乾爽，更是找回能自在行動、放心大笑的生活主導權。

更多三立新聞網報導

20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎

尿完穿褲子「又流出來」！男嘆內褲又濕又臭 醫曝6大原因

喝「魔法藥水」昏睡到隔天！泌尿醫揭嚴重後果 示警3類人：下面被鎖死

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

