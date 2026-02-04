打噴嚏沒摀嘴被指責還被踢椅背！ 新北男公車抓狂飆罵比中指

警方將袁男帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市一名袁姓男子，昨天（3日）下午搭乘939路公車，從台北市政府上車時，疑因打噴嚏沒有摀嘴，遭一對情侶指責，後續上車後，不滿該對情侶坐在他後方，男友還踢到他椅背，心生不滿下，在車上大聲辱罵情緒性字眼，由於車輛當時途經三峽地區，三峽警方獲報深怕發生意外，持臂盾上車查看，與公車司機協助乘客下車後，將袁男帶回製作筆錄，全案也將朝恐嚇公眾罪嫌偵辦。

據了解，三峽警分局昨天（3日）下午3時許接獲報案，一部由台北市政府開往三峽的939路公車，途經國道三號31公里處時，車上有乘客突然大吼大叫引起民眾恐慌，警方獲報後不敢大意，持臂盾在學勤路、大雅路口將公車攔下，協助簡姓公車司機疏散車上乘客後，將涉嫌大吵大腦的52歲袁姓男子與簡姓公車司機帶回釐清案情。

袁男在車上飆罵情緒性字眼，更對人比出中指。（圖／翻攝畫面）

袁男宣稱，在公車上與後座情侶發生口角，又被踢椅背心情不佳，因此打電話向家人抱怨，言語並未針對其他乘客，而簡姓司機則表示，當下行駛過程中，只有聽到後方乘客傳出吵鬧聲響，並未發生肢體衝突；而警方調閱行車紀錄器時，發現袁男曾在車上大聲叫罵「看甚麼看」、「幹」等情緒性字眼，更比出中指。

警方後續了解，事件起因疑因袁男與情侶檔在市府排隊時，袁男遭情侶指責打噴嚏沒摀嘴巴，加上後續情侶坐在袁男後方時，袁男不滿遭男友踢椅背，才會發生衝突，全案詢後也將依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

警方上車釐清事發經過、協助乘客下車並將袁男帶返派出所。（圖／翻攝畫面）

