打噴嚏沒遮口鼻遭側目 男國道公車暴走大罵「X」全車被嚇傻急報警

警方上公車了解情況。翻攝畫面

新北市52歲袁姓男子昨日下午搭乘公車時，疑似排隊上車前打噴嚏沒有遮掩，遭一對情侶側目，沒想到竟然情緒失控暴走，在公車上大罵三字經，還拿塑膠袋向對方甩臉，引爆口角衝突，車上其他乘客擔心發生其他恐怖攻擊行為，打電話向警方報案，最後車輛行駛至三峽學勤路、大雅路口後，被警方攔下，袁男於警詢後被依恐嚇公眾罪嫌函送偵辦。

據了解，衝突導火線發生在北市市政府站的公車站牌，當時袁男及一對年輕情侶排隊主準備上車，袁男突然大聲打噴嚏卻未遮掩口鼻，因此遭情侶側目，沒想到此舉竟讓袁男情緒失控，上車坐上最後一排座位後，持續大罵三字經，只要有乘客回頭張望，就會被他怒嗆「幹」、「你看什麼」，讓車上乘客人心惶惶。

此外，有同班車乘客事後在社群平台還原現場，表示袁男上車時，手上拿著1個塑膠袋，他疑似假裝要握座椅上的扶手，刻意用塑膠袋甩在已坐定的情侶男方臉上，因此雙方也引發口角衝突，另有無辜阿伯也被袁男用塑膠袋砸臉。

袁男遭警方帶回。翻攝畫面

由於該班公車從台北行駛國道3號往三峽，袁男車輛行駛於國道時，仍然情緒失控，有民眾擔心他做出恐怖的攻擊行為，因此打電話向警方報案，待車輛行駛到三峽學勤路、大雅路口後，即被警方將攔下，由警員持盾牌上車了解情況，並將袁男帶回派出所詢問。

袁男則向警方供稱，當時與乘客發生碰撞及口角，因此心情不佳，才會打電話跟家人抱怨，所有怒罵的言語並未針對周邊乘客，警方後續將通知報案人及與袁男發生衝突的情侶到案協助釐清案情，警詢後依恐嚇公眾罪嫌將袁男函送新北地檢署偵辦。



