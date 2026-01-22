「打團戰」布局全球！電電公會推動TEEMA海外科學園區 劉揚偉：瞄準4國戰略要地

面對地緣政治升溫與全球供應鏈劇烈重組，掌管台灣工業產值「半壁江山」的台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA），21日晚間舉辦歲末感恩聯誼餐會，理事長劉揚偉首度揭露「TEEMA科學園區」戰略藍圖，宣布將於墨西哥、波蘭、美國及印度等四大戰略要地展開布局。同時，10月還將發表《產業建言白皮書》，為台灣產業打造更穩健、更具韌性的未來。



劉揚偉進一步說明，TEEMA科學園區的核心精神是結合「大帶小、一起走、一起強」的全球化方案，旨在透過國家隊規模的海外園區，協助資源相對有限的中小企業打入國際供應鏈，在紛亂的經貿變局中建構具備高韌性的產業生態系。

四大海外據點成形，劉揚偉：要做會員最堅實的後盾

劉揚偉坦言，過去一年全球政經局勢變動劇烈，地緣政治與關稅不確定性讓產業承受極大外部壓力。電電公會擁有超過3,000家會員，其中近八成為中小企業，公會深知這些企業在國際化過程中面臨的風險與資源匱乏，因此「公會必須挺身而出，成為會員最堅實的後盾。」



為了強化產業競爭力，電電公會已正式啟動「TEEMA科學園區」計畫。該計畫規劃在墨西哥設立北美中心、波蘭設立歐洲中心、美國專攻高階製造，以及在印度打造南亞製造中心。目前相關海外場勘與評估作業已全面展開，後續將針對會員舉辦招商說明會。



劉揚偉強調，這些園區將不僅是製造基地，更是結合AI應用與ESG永續思維的智慧園區，要帶領台灣企業集體作戰，維持在全球供應鏈的不可替代性。

撐起台灣經濟半邊天，ICT產值占比首度突破五成

根據最新統計，2025年1至9月台灣工業總產值約為15.4兆元，其中資通訊（ICT）產值達7.78兆元，占比一舉躍升至50.5%，首度突破半數大關。而這龐大的ICT產值中有高達94%是由電電公會的會員企業所貢獻，充分展現TEEMA在台灣科技產業中的關鍵領先地位。



國發會主委葉俊顯高度肯定電電公會的貢獻。他指出，2025年台灣總出口值創下歷史新高，其中資通訊與電子零組件就佔了74%，「電電公會是打造台灣成為國際科技王國的最重要因素。」而電電公會推動的平台化策略與結合AI浪潮的方向，與政府推動的「AI新十大建設」內涵不謀而合，共同目標是讓台灣從傳統的「代工大國」轉型為具備高價值的「應用大國」。

國發會主委葉俊顯。（電電公會提供）

產官合作迎契機，10月將發表《產業建言白皮書》

針對台美經貿關係的進展，經濟部長龔明鑫在餐會中帶來利多消息。他指出，台美關稅談判已取得良好成果，這背後有賴企業界持續提供的專業建議。龔明鑫預期，在談判利多帶動下，電子業與傳統產業今年都將迎來新的發展契機，包括工具機、晶片及金融產業均有顯著的成長空間。



展望未來，電電公會將於今年10月正式對外發表《產業建言白皮書》。該白皮書將聚焦於「政策環境優化、產業升級轉型、國際布局」三大主軸，並以TEEMA科學園區為策略核心，建構跨域整合的國家隊模式。劉揚偉強調，公會是一個彼此信任、依靠的產業共同體，在新的一年將持續與政府並肩，為台灣電機電子產業打造更穩健、更具韌性的未來。

經濟部龔明鑫部長。（電電公會提供）

