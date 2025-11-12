打在地牌！鳳凰颱風來襲留守台南 陳亭妃：幕僚代登記初選

颱風鳳凰來襲，台南今天停班停課。民進黨立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，颱風來襲，她固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾「任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起」。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

民進黨迎戰2026大選，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記。

陳亭妃今天透過新聞稿表示，她一大早7時就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區了解狀況，因為先前颱風丹娜絲重創，這些地方很脆弱，各種防颱措施是否到位，能否承受颱風鳳凰風勢、雨勢的襲擊，她要再一次確認。

陳亭妃指出，台南今天停班停課，她必須固守台南，沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記。

陳亭妃透露，絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，讓台南的光榮與自信重現。

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃說明，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏4萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，如何對抗藍白合，她要用行動證明，她就是那個最強的母雞。

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政。如果連台南都要讓黨主席賴清德擔心，民進黨如何有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖，所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。

她也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。台南400年來從未有過女性市長，這次她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。

陳亭妃表示，27年來，她從未離開基層，她知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼。颱風來，她守在台南；挑戰來，她衝在前面；這是她的責任，也是她的信念；她會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。（中央社）

