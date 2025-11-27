打壓中配參政？內政部：中國公民依法須配合情報活動 對台造成國安威脅

有關國民黨團今天(27日)召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，內政部發布新聞稿回應表示，中共目前屬於境外敵對勢力，來自中國的移民在未放棄中國籍之前，根據中共國家安全法規定，有配合情報單位提供情報的義務，而《國籍法》第20條禁止具有雙重國籍的國人擔任公職就是為了避免這類忠誠義務衝突。

內政部表示，公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，如果雙重國籍者擔任民選公職，且不放棄我國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，這會發生忠誠義務衝突，而《國籍法》第20條之所以禁止具有雙重國籍的國人擔任公職，就是要從制度上排除發生忠誠義務衝突的情形，這是針對全體國人的一致規定，並沒有歧視中國籍配偶及其參政權利。

內政部進一步指出，中共目前屬於境外敵對勢力，來自中國的移民在未放棄中國籍之前，根據中共國家安全法規定，有配合情報單位提供情報的義務，這顯然與《國籍法》想規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

根據中共國家安全法第六章規定，中國公民和組織應履行多項維護國家安全的義務，包含及時報告危害國家安全活動的線索、如實提供所知悉涉及危害國家安全活動的證據、向國家安全機關、公安機關和有關軍事機關提供必要的支持和協助等。(編輯：楊翎)