打壓台灣的惡果！南非鮮蘋果輸台數量歸零 「這國」蟬聯進口冠軍

南非政府近年多次配合中國打壓台灣、強迫遷離我國駐處等惡劣外交手段，讓台灣出現抵制效應。根據農業部最新統計數據顯示，2025年台灣自南非進口的新鮮蘋果數量已正式「歸零」，整體相關產品貿易額較前一年慘跌逾98％。目前，以進口數量來看，美國蟬聯台灣蘋果最大進口來源國。

美國蟬聯台灣最大蘋果進口來源國，而打壓台灣的南非，進口數量0。（示意圖／PIXABAY）

農業部指出，2025年台灣對南非新鮮蘋果的進口量歸零，只有進口蘋果汁，總額14.7萬美元；相關蘋果產品進口額較前1年重挫98.1％，排名從第6名暴跌至第13名。

不過，台灣人對蘋果需求依舊強勁，因此在南非供給斷流後，台灣進口商迅速分散風險並尋找替代市場，使蘋果供應結構大洗牌。

根據資料，以進口數量來看，目前美國蟬聯台灣最大的鮮蘋果進口來源國，接近6萬噸，而總進口量仍維持在16.7萬噸的高水準。

若以進口額來看，紐西蘭躍居冠軍，2025年度突破1.04億美元（約新台幣32.8億元），而美國與日本分別以8474萬美元及5639萬美元位居第2、3名；加上相關蘋果產品，像是蘋果乾、蘋果汁等，台灣去年總進口額達3.07億美元。

