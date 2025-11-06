即時中心／潘柏廷報導

2025亞太經濟合作會議（APEC）日前在南韓慶洲圓滿落幕，但明年（2026）的場地則為中國深圳，中國則要求台灣要遵守「一中原則」才能參加，引起各界關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日回應了！

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，明年APEC會議會在深圳舉行，而國台辦昨（5）日宣稱，台灣作為地方經濟體要參加必須符合一中原則，根據陸委會現在評估，所謂符合一中原則可能對於明年參與APEC會議構成哪些具體影響？

廣告 廣告

對此，梁文傑表示，對岸立場已經表示很清楚，就是台灣若要參加明年深圳會議，前提就是要符合一個中國原則；至於什麼是符合一個中國原則，他舉例可以參考2014年，當時也是對岸舉行的APEC會議，台灣則派前副總統蕭萬長參加，但是中國在過程中一直用各種方式貶低台灣的會員國地位，包括不按照APEC慣例派特使提出邀請，而是當作兩岸之間的事情，只派一位國台辦副主任。

另，梁文傑提到，蕭萬長在會議期間皆與美國國務卿約翰·凱瑞（John Forbes Kerry）、日本首相安倍晉三進行雙邊會談，都收到中國抗議，而且會談事實也都沒有辦法對外公布，一直要到會議結束後回國才敢對外透露，因此，參加過程其實有很多曲折，也看到對岸對於其堅持的原則密不透風。

梁文傑更強調，2014年還是馬英九在任總統的時候，當時尚且如此，「明年APEC狀況一定不會比2014年好，各個狀況都會審慎評估，也會努力堅守台灣的會員國地位與尊嚴」。

記者追問，由於陸委會副主委沈有忠昨日備詢說，若對岸用無理、不文明方式打壓台灣，兩岸交流可能沒有辦法進行，想問陸委會明年台灣參加APEC會議遭中國阻撓，會在其他領域進行反制嗎？

梁文傑則說，APEC還有一年時間，或許雙方關係會有些改善，且國際情勢可能有些變化，因此，現在講這些也太早，「我現在只是用2014年例子告訴大家會預想到的情況，我們會努力守住會員國地位與尊嚴」。

原文出處：快新聞／打壓台灣！中國明年主辦APEC「要求遵守一中原則」 陸委會回應了

更多民視新聞報導

閃兵刑責加重至7年？ 顧立雄：將與內政部等單位研議

台中市府非洲豬瘟專案報告曝光 竟自誇「防疫成效顯著」

中國男持「兩旗」闖金門縣府高喊「統一」 遭移民署驅逐出境

