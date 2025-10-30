打壓員工快沒命？血液基金會遭控「刁難會務假」急發聲：皆遵守規定

記者蔣季容／台北報導

血液基金會企業工會及多個團體上午赴勞動部前抗議。（圖／翻攝自台灣醫療工會聯合會臉書）

血液基金會企業工會、台灣醫療工會聯合會等多個團體今（30）日上午赴勞動部前抗議，高喊「打壓員工、快要沒命」，指控血液基金會違反今年（2025）6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部申請會務假，甚至有幹部因此想退出工會。對此，血液基金會回應，遵守工會法規定，不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。

血液基金會企業工會理事長謝緹縈表示，工會自2020年成立至今，直到2024年12月以前，只要寫辦理會務就能申請會務假，沒想到2024年12月中，多名工會幹部遭資方要求需要詳述會務假內容，並一再駁回會務假申請。今年6月血液基金會與工會達成的和解協議，沒想到如今仍持續刁難工會幹部會務假申請，影響幹部學習勞動知識權利。

廣告 廣告

謝緹縈控訴血液基金會刁難會務假。（圖／翻攝自台灣醫療工會聯合會臉書）

對此，血液基金會今日發布聲明，強調遵守工會法規定，不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。針對今日上午勞動部再度召開不當勞動行為裁決會議，該會表示遺憾但尊重裁決結果。

血液基金會說明，按照該會與企業工會2025年6月和解內容，雙方同意就會務假申請方式達成之共識，企業工會為會務假申請時，如會辦理工會法施行細則第32條第1款之會務，應於公假事由欄簡要記載並釋明事由；如為辦理同條第2、3款之會務，另應於附檔欄上傳客觀文件。另外，該會為方便工會幹部請假，2024年12月起系統公假的分類新增辦理工會會務列入選項，工會幹部只要敘明會務內容並提供佐證，該會皆會依法核准會務假。

血液基金會強調，該會重視與工會之溝通協調機制，任何工會幹部所提建言或來自基層員工的聲音，該會執行長王宗曦都會傾聽並給予善意回應，無論是工會反映第一線員工外出採血工時的管控及工作分配，以及避免捐血活動時人潮過多，均已進行檢討修正，於今年8月下旬新頒布「外出捐血活動管理作業守則」，並於10中旬起由各捐血中心陸續辦理「捐血團體研習會」，避免違反勞動相關規定。

更多三立新聞網報導

坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群

坣娜病逝！生前受「紅斑性狼瘡」所苦 醫嘆：恐引爆全身器官衰竭

流感疫苗打氣史上最高！估破450萬人次 11/1第二階段開打對象曝

週末降溫又有颱風？3熱帶系統大亂鬥 2顆恐合併「變超大環流」

