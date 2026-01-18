打壓示威再升級？伊朗擬全面隔絕網際網路 人權組織：朝絕對數位孤立邁進

伊朗近日爆發大規模抗爭。（圖／達志／美聯社）

伊朗近日爆發大規模抗爭，據稱伊朗政府正計畫永久切斷民眾與全球網際網路的連結，改以國家主導的封閉式內部網路取而代之。此舉被視為伊斯蘭政權在近期大規模鎮壓示威行動後，進一步強化對社會與資訊控制的重要一步。

《紐約郵報》（New York Post）報導，長期追蹤伊朗網路審查的數位人權監測組織「Filterwatch」指出，其取得的相關資訊顯示，德黑蘭當局正朝向「絕對數位孤立」邁進。伊朗政府逐步放棄過往以大規模封鎖網站為主的審查模式，轉而建立「密封式內部網路」，僅允許擁有安全許可的特定人士接觸外部網路世界。

Filterwatch形容，這項被稱為「通訊黑洞」的計畫，已高度安全化，導致伊朗國內民眾反而比國外觀察者更難取得真實資訊與新聞。此一動向發生在上月底全國性抗議浪潮之後。當時，伊朗民眾因經濟危機惡化走上街頭，抗議活動迅速擴大，並轉為要求政權更替。

示威活動遍及全國31個省，安全部隊隨即以強硬手段鎮壓。人權團體統計，截至目前至少有3,090名示威者喪生，實際數字可能因官方封鎖資訊而更高。為防止抗議行動透過網路串聯，政府於8日實施近乎全面的網路中斷，成為伊朗史上最嚴重的斷網措施之一。人權人士認為，這次斷網可能是未來永久數位封鎖的前哨行動。

在此背景下，美國總統川普（Donald Trump）報導，一度考慮對伊朗採取軍事行動，後因伊朗疑似延後大規模處決而暫緩。不過，美方仍強調，面對伊朗的強硬路線，所有選項依然存在。

