打壓跨性別！美衛生部新規 將切斷特定醫療保險及補助

[Newtalk新聞] 美國衛生及公共服務部（HHS）部長小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）昨日宣布一系列對跨性別群體的新規，據外媒報導，將禁止提供未成年人跨性別醫療（如青春期阻斷劑與手術）的醫院參與聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）。

據《CNN》報導，甘迺迪在聲明中直言這些程序不符合專業醫療標準，甚至稱之為「醫療疏失」。他強調，提供「性別否定程序」的專業人士已違反衛生照護準則。同時，美國食藥署（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）對 12 家向兒童銷售「束胸（breast binders）」的廠商發出警告信。

美國國立衛生研究院（NIH）院長巴查理亞（Jay Bhattacharya）則宣布，停止對性別重置研究的所有資產支持，並稱其為「垃圾科學」。

由於全美幾乎所有醫院都參與聯邦醫療保險，且約 53% 的美國兒童依賴醫療補助或 CHIP（兒童健康保險計畫）獲得醫療覆蓋。

據《路透社》指出，美國兒科學會（AAP）會長克雷斯利（Susan Kressly）譴責政府扭曲了醫學共識，並將傷害有需求的家庭。包括美國醫學會（AMA）及美國心理學會在內的各大組織均重申，性別肯定醫療是救命的臨床標準治療。HHS 副部長歐尼爾（Jim O'Neill）則在記者會上強硬表示，模糊性別界限與激進社會議程是對「上帝設計之自然」的仇視。

除此之外，據《路透社》報導，川普政府還計畫取消「性別不安」作為殘疾的認定，藉此讓限制跨性別醫療的機構免受反歧視法的約束。甚至試圖禁止跨性別者服役、禁止護照標示其性別認同，並限制聯邦員工使用符合其性別認同的廁所。

據《路透社》引用 Komodo Health 的資料分析，2017 至 2021 年間，美國 6 至 17 歲兒童中，超過 12.1 萬人被診斷為性別不安，其中 17,683 人開始接受青春期阻斷劑或荷爾蒙治療。實際人數可能更高，因許多案例未正式診斷或未透過保險治療。

而川普則表示，他希望終結政府對「性別意識形態」的推動；人權團體則認為這是反 LGBTQ 的污名化用語。

《美聯社》引述 ACLU LGBTQ 與 HIV 權利計畫共同主任蔡斯．史特蘭吉歐（Chase Strangio）指出：「這些毫無必要的提案，是對跨性別青少年及其家庭權利的殘酷且違憲攻擊。」

甘迺迪則表示，政府有信心這些措施能通過法院挑戰，並稱：「如果有人要告我們，歡迎提告。」

據共和黨喬治亞州眾議員瑪喬麗．泰勒．葛林（Marjorie Taylor Greene）提出的法案，最重可讓提供手術或青春期阻斷劑的醫師判刑 10 年。

