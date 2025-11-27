打壓陸配參政！藍挖出民進黨曾力推「雙重國籍參政」轟：雙標

為防執政黨使用國籍法限制陸配參政，國民黨已提出修法，不過卻民進黨抨擊賣台。國民黨團今日在立院召開記者會揭露，近來民進黨政府、內政部違反《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，惡意解職經合法選舉當選，具陸配身分的村里長。這是民進黨政客標標準準的雙標，副總統蕭美琴、行政院副長鄭麗君過去提案修正《國籍法》要取消外國人歸化中華民國國民的參政限制，以符合國際人權潮流，現在以《國籍法》曲解法令追殺、打壓迫害陸配。

國民黨團今（27）日召開 「 又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政 」 記者會。（圖/國民黨團提供）

國民黨團今（27）日召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，提出三大訴求：一、請副總統蕭美琴與行政院副院長鄭麗君公開說明：為何今日與當年的立場完全相反？二、要求內政部立即停止所有針對外配、尤其陸配的歧視性限制措施。停止以《國籍法》第20條進行違法的擴張解釋。三、要求政府回到一致的價值：回到人權、回到法治、回到最基本的誠實。

首席副書記長林沛祥指出，立法院第8屆蕭美琴、邱議瑩、劉建國等人提案，鄭麗君連署的，國籍法修法提案文明確指出：「參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得被剝奪、干涉、限制。」主張應刪除國籍法第9、10條對歸化國民的參政限制，以保障人權、避免歸化者成為次等公民，並堅持台灣是尊重人權、相信平等的民主國家。林沛祥強調，陸配從來没有被列入《國籍法》第20條的規範對象。內政部卻「擅自擴張解釋」，企圖用行政解釋剝奪陸配合法、正當的參政權。這不僅錯誤解釋法令，更違反憲法對人民權利的保障，也違反《兩岸人民關係條例》，這是對法治的傷害。

林沛祥反問蕭美琴，當年您主張保障歸化國民參政權，如今卻默許以國安為名排除陸配，到底哪個版本才是真的？（圖/國民黨團提供）

林沛祥反問蕭美琴，當年您主張保障歸化國民參政權，如今卻默許以國安為名排除陸配，到底哪個版本才是真的？反問鄭麗君，今天行政院以行政解釋推動限制陸配權益，你還支持當年的價值嗎？那當年你們支持「外國人歸化後不應限制參政權」的提案，是否也在危害國安？

林沛祥強調，陸配被限制得比任何人都嚴格，依照現行法律：歸化後的陸配，還得再等十年才能參選。十年，是再一次證明忠誠、融入、努力的漫長旅程。能通過資格的人少之又少。真正參選並當選者，幾乎都只是村里長。他們不是滲透者，不是危險份子，只是最普通、最努力、最愛台灣的家庭成員。他們的先生、孩子、朋友看到政府如今的立場，心裡會怎麼想？會不會覺得自己被拋棄、被懷疑，只因為出生地不同？

國民黨團強調，請民進黨不要再雙標，還給新住民一個公平的對待。（圖/國民黨團提供）

林沛祥提出三大訴求，一、請副總統與行政院副院長公開說明：為何今日與當年的立場完全相反？二、要求內政部立即停止所有針對外配、尤其陸配的歧視性限制措施。停止以《國籍法》第20條進行違法的擴張解釋。三、要求政府回到一致的價值：回到人權、回到法治、回到最基本的誠實。

副書記長陳玉珍表示，今日國民黨團國籍法提案只是一個補破網的修正。另外，依現行《國籍法》第九條第四項第三款規定，「因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明。」很多國家在法律是不承認中華民國的，例如：日本。所以才會有這一項規定。陸配不是不拿，是拿不到。可以去問問在台，取得中華民國國籍的日本名嘴，他有没有拿到放棄國籍相關證明？

陳玉珍要請蕭美琴提醒劉世芳，當初提案說外國人申請歸化中華民國國籍，要放棄原國籍是違反世界潮流，蕭美琴你現在還堅持這個理念嗎？另外，大法官釋字618號解釋也指出，針對陸配參政權特別規定，没有問題。內政部現在是曲解法令，如果今天內政部依法行政，國民黨團也不用提案修法。

台東立委黃建賓指出，今日國民黨團修法，就是保障新住民及陸配的參政權，也是副總統蕭美琴過去的主張，請民進黨不要雙標。國安會秘書長吳釗燮擔任陸委會主委時函覆司法院的內容，就曾明確指出「大陸人民不適用國籍法」，而應優先適用《兩岸人民關係條例》，如今內政部以國籍法追殺陸配，不符憲法又扭曲法令，是行政權凌駕法律之上。

黃建賓強調，當選村里長的陸配已具備中華民國國籍，參選資格也是經內政部、中選會審查，經民主選舉才當選。如今以行政解釋蠻橫解職，是前所未見的行政傲慢。蕭美琴當年的修法，重點在於外籍人士放棄原國籍、限制參政權有違國際人權，歸化我國的新住民，其參政權應與一般國民一致，不應由《國籍法》限制。蕭美琴當年的主張，就是打臉現在的民進黨。請民進黨不要再雙標，還給新住民一個公平的對待。

