打壓陸配吃碗麵就當沒事？ 鄭麗文轟賴清德「總統不是這樣當的」

賴清德主動發布影片，表示自己前往陸配經營的麵店吃麵話家常。（圖：賴清德臉書）

總統賴清德上任以來，政府嚴查陸配身分，今（13）日在YouTube頻道上線最新影片及在臉書發文說，自己特地前往位於台北市中山區陸配經營的麵店吃麵，表達對新住民的感激與歡迎。國民黨主席鄭麗文批評，賴清德對陸配打壓、歧視，已到違反憲法對人權保障的地步，現在竟用這麼廉價、輕佻、矯情的方式，吃碗麵就要告訴大家沒事？總統不是這樣當的。

總統賴清德YouTube頻道最新上線的影片，紀錄他前往位於北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵，養大3個孩子的陸配老闆郭明華，品嚐店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。

廣告 廣告

麵店老闆郭明華來自河南開封，20多年前嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，撐起一家4口，深耕台灣。郭明華在影片中說，「中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣後，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家。」

郭明華回憶指出，來到台灣後一路打拚，從北市大同區起家，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，現在已經有一個2歲多的孫女，賴清德恭喜她苦盡甘來，郭明華回答，「有愛的政府才讓我好命」。

賴清德透過臉書表示，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。