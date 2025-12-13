打壓、歧視陸配吃碗麵就沒事？鄭麗文嗆賴清德：總統不是這樣當

賴清德總統日前合體陸配麵店老闆郭明華，他並指出，「台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。」對此，國民黨主席鄭麗文表示，賴政府對陸配的打壓、歧視已嚴重違背憲法對人權的保障，「現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的！」

賴清德今天在社群發文指出，前陣子，他到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到讓他忍不住問老闆，「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴清德介紹，郭明華來自中國大陸河南，在台灣打拚超過二十年。她敘述創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程。賴清德提到，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。賴清德強調，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

鄭麗文今天表示，賴總統不要每次都用這麼廉價、輕挑、矯情的方式，如今的憲政僵局，是很嚴肅的事情，「然後你事後才說，不然我們來喝茶，要討論什麼，這個時候談會不會太慢了呢？」另外，對於陸配，「你針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障，然後你現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的！」

