即時中心／高睿鴻報導

美國近日出兵攻打委內瑞拉，且以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。不過，美國總統川普（Donald Trump）似乎仍野心勃勃，近日不斷有意無意地透露，很想佔取「格陵蘭島（Greenland）」，即便該處目前仍是丹麥領土。近日接受媒體採訪時，川普不僅再次聲稱，美國「需要擁有」格陵蘭島，而這是為了阻止俄羅斯、中國染指。

川普甚至強調，他不只想要「租借」這塊地，而是必須擁有所有權，「我們得捍衛格陵蘭島」。他甚至進一步暗示，美方可能動用「輕鬆」或是「強硬」的手段取得該島；白宮近日也提到，政府可能考慮用購買等方式，說服北約成員國丹麥讓出格陵蘭島，但也不排除武力併吞的選項。先前，丹麥和格陵蘭島均已表示，該領土不出售；丹麥更反擊稱，若爆發軍事行動，將導致跨大西洋防禦聯盟面臨滅亡。

外媒《BBC》報導說明，儘管格陵蘭島是人口最稀少的地區，但由於地理位置處於北美、北極間，因此很適合部署飛彈襲擊預警系統，以及監控該地區船隻。因此，美方多次表示，格陵蘭島對美國國家安全至關重要，且在未提供實質證據的情況下，多次聲稱「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。但事實上，外媒也披露，美國已在格陵蘭島西北角的「皮圖菲克（Pituffik）基地」，常駐100多名軍事人員，自二戰以後，美國一直能在島上營運該基地。

位於格陵蘭島西北角的美國軍事基地「皮圖菲克（Pituffik）」。（圖／美聯社提供）

並且，根據美方與丹麥的現有協議，前者有權派遣任意數量的軍隊到格陵蘭島。不過川普仍表示，租賃協議遠遠不夠。據《BBC》轉述，他堅持說，「國家之間不能簽訂短暫租借協議」，而是必須擁有所有權。川普又稱，自己熱愛中國與俄國人民，但不想讓他們成為格陵蘭島的鄰居，「這絕對不可能」；他還說，北約也必須明白這點。

但北約盟國如加拿大、歐洲各國，近期已紛紛發表聲明，指稱「只有丹麥、格陵蘭，才能對彼此關係做出決定」。北約盟國表示，雖然他們與美國一樣重視北極安全，但仍應由各盟國「共同實現」。同時，諸國亦搬出《聯合國憲章》，強調主權、領土完整和邊界不可侵犯。即使如此，《BBC》仍提到，當川普直接動用武力，抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，國際社會再次擔憂格陵蘭的未來。

格陵蘭島。（圖／美聯社提供）

事實上，川普對格陵蘭島的佔領野心已非新聞，他曾於2019年就提出購買該島的想法，但對方回應不能出售。然而，格陵蘭島的戰略位置，以及島上豐富的自然資源—如稀土礦物、鈾和鐵等，至今都仍讓各方勢力感興趣；甚至還有科學家判定，該島可能還蘊藏豐富的石油和天然氣。因此，美國持續對該島保持高度興趣，為此，國務卿盧比歐（Marco Rubio）更將於下週，與丹麥進行會談。

隨著美方對格陵蘭島的興趣不斷升溫，人們也開始更重視該島的戰略價值。據美媒近日報導，在阿拉斯加附近北極水域活動的中國軍用、科學研究船隻，於2025年創下史上新高；此外，中俄持續於北極及周圍空域加深軍事合作，恐強化打擊北美的實力；並且，格陵蘭正好位處俄羅斯、美國之間飛彈最短飛行的路線上，以上種種原因，都讓美方更對此島垂涎三尺。

原文出處：快新聞／打委內瑞拉還不夠！美國不排除出兵佔「這領土」 川普：不能給中俄

