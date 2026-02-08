打字不用看鍵盤…讓00後同事驚呆！一票Y世代感嘆：在職場扶老攜幼

生活中心／陳弘逸報導

六七八年級生熟悉「鍵盤盲打」這項技能讓不少00後同事驚呆。（示意圖／PIXABAY）

隨3C科技日新月異，不同世代神技有所不同，例如不少六七八年級生熟悉「鍵盤盲打」神技；然而，00後（西元2000年後出生的人）同事直呼，打字不用看鍵盤太厲害；相關貼文，瞬間吸引上萬人共鳴，因現今多數年輕人手機操作神速，反觀卻不熟悉電腦鍵盤與文書軟體；時代差距讓同齡網友感慨，「剛上班時教老人，現在教年輕人」、「七年級生在職場上就是扶老攜幼」。

有網友在「Threads」上發文，00後同事驚訝說：哇你打字不用看鍵盤耶，該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？

廣告 廣告

貼文瞬間引起網友熱議，「打字看鍵盤，這樣打字的速度跟不上我的情緒」、「打字打久了，為什麼要看鍵盤」、「1998年的同事說：哇你鍵盤打字好快喔！我都只會用手機打，鍵盤打很慢我：原來這就是代溝啊」。

夾在中間的Y世代（1980年代和1990年代出生的人）留言，第一次知道年輕人不會盲打也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機。結果六七八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教。

其他同齡網友留言附和，「結果是只有一個世代會用電腦」、「剛上班時教老人用word excel，現在教年輕人用word excel」、「七年級生在職場上就是扶老攜幼」。

00後的網友則認為，「大學四年都沒用過電腦」、「現在小孩都語音跟視訊。沒在打字。」、「00後玩手遊居多」；不過也有不少同世代的網友，因為求學、職場等需要學會「鍵盤盲打」，手機打字也很快，更形容自己是「雙修」。

更多三立新聞網報導

無業男噁喊：咱來相X！侵入住宅「猥褻女鄰居」1頑劣態度…讓他刑期翻倍

IG聊色找少女「車震」還拍色片留念！職軍爽完荷包吸乾…瞬間負債近百萬

國中畢旅變調！領隊闖女學生房間喝酒、尬聊趕不走…硬拔房卡害他們嚇壞

摩鐵激戰已婚女職員…回味「濕整晚！要補一下」校長遭解聘、形象全崩

