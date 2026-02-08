「打字不用看鍵盤」00後同事驚呼太厲害 網嘆：以前教老人、現在教年輕人

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

平日裡習以為常的打字習慣，沒想到被年輕同事視為「神技」。一名網友分享，自己打字時不用看鍵盤，竟被00後同事當場驚呼「好厲害」，讓他瞬間愣住。貼文曝光後引發大量共鳴，不少七、八年級生直言，現在不只要教長輩用電腦，連年輕同事也得從頭帶起。

一名網友分享，自己打字時不用看鍵盤，竟被00後同事當場驚呼「好厲害」，讓他瞬間愣住。（示意圖／Unsplash）

原PO在Threads發文表示，某次工作時打字，一旁的00後同事看見竟露出不可思議的表情，驚訝感嘆「哇你打字不用看鍵盤耶」，讓他忍不住思考「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「聊天室、即時通練出來的，1990年遠古時代的人路過」、「以前用電腦玩線上遊戲，打字要很快啊，吵架、找隊員、攻城，速度都要快」、「現在孩子打遊戲都用語音」、「現在沒有中打和英打測驗或比賽了嗎？我以為背鍵盤是必備技能」、「我打字也是不用看鍵盤，我是學倉頡輸入法」。

也有不少人苦笑表示，「結果六七八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教」、「結果是只有一個世代會用電腦」、「我同學很久之前說：七年級生在職場上就是偕老扶幼」、「剛上班時教老人用word excel，現在教年輕人用word excel」。

