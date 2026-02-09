打字不看鍵盤「00後同事看傻眼」 網崩潰：連年輕人都要教



生活中心／徐詩詠報導





使用鍵盤打字對不少上班族而言是日常，不過日前一名網友表示，自己平時工作打字已不需要看鍵盤，但卻被2000年後出生的同事盛讚很厲害，讓他感受到世代差距。內容曝光後更引發不少共鳴，多數上班族大嘆：「以前教老人用電腦，現在要教年輕人。」

打字不用看鍵盤「00後同事看傻眼」！一票過來人崩潰：現在連年輕人都要教

有民眾發現部分年輕世代上班族對鍵盤不熟悉。（圖／民視新聞資料照）該網友在Threads上表示，自己在工作時，一名00後同事驚訝說：「哇你打字不用看鍵盤耶。」讓他當場想到，該不會以前教老人用電腦的，和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？後續他進一步說：「不是要戰新同學啦！新同學們也不要覺得學長們有什麼敵意，比起被罵草莓族，現在學長們聽到這句話的反應，只是覺得可愛，還有『天啊，時代已經不同了嗎』這樣的反應。其實我在公司是最老的，也是在學習打字不要加句號、不要打逗號，學長們也要不斷提醒自己去了解不同世代的能力和想法，你們有你們世代的特點，要有自信。」

該網友分享與年輕同事互動過程。（圖／翻攝Threads）該文意外釣出不少上班族共鳴，多數人留言指出：「我第一次知道年輕人不會盲打，也不會基本文書處理真的很驚訝，才知道因為他們現在連做報告也用手機，結果六、七、八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教」、「結果是只有一個世代會用電腦」、「打字看鍵盤，這樣打字的速度跟不上我的情緒」、「打字打久了，為什麼要看鍵盤」、「剛上班時教老人用Word、Excel，現在教年輕人用Word、Excel」、「1998年的同事說：『哇你鍵盤打字好快喔！我都只會用手機打，鍵盤打很慢。』我：原來這就是代溝啊」、「我同學很久之前說：七年級生在職場上就是偕老扶幼」。





