打字免看鍵盤！00後同事驚訝 7、8年級生嘆扶老攜幼

現在年輕人從小被各種電子產品包圍，卻未必熟悉電腦操作。一名網友分享，辦公室的00後同事看到他打字不用看鍵盤，竟驚呼誇讚，讓他忍不住懷疑，當初要教老人用電腦，現在是否還要教年輕人，貼文引起不少網友共鳴，不少人吐槽「7、8年級生在職場上根本是偕老扶幼」。

一名網友近日在社群平台Threads分享，在辦公室打字時，00後同事看到驚呼「哇！你打字不用看鍵盤」，讓原PO當場愣住，也忍不住感嘆，未來教年輕人用電腦的人，恐怕和當年教長輩使用電腦的，會是同一批人。

貼文吸引上萬人討論，不少7、8年級生超有共鳴，「剛出社會時教老人用 Word、Excel，現在變成教年輕人用 Word、Excel」、「第一次發現年輕人不會盲打，也不熟基本文書處理，真的很震驚」、「我們這年代在職場上根本是偕老扶幼」、「真的很意外，但發現他們大學做報告也用手機，幾乎沒在用電腦」。

不少網友分析，最讓人意外的地方在於00後身為Z世代，從小被各種電子產品包圍，原本以為他們對電腦操作與文書處理會更加熟練，實際卻發現不少人對電腦不算拿手，只是很擅長使用手機進行娛樂與社群操作。

另外，也有網友分享自身經驗指出，不看鍵盤打字其實是「時代養成」的技能，過去常使用聊天室、即時通聊天，加上學校曾有英打、中打測驗或比賽，長期練習下來，自然而然就能盲打，打字速度也因此提升。

