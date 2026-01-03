打完台灣後習近平為何將見李在明？國安人士：中國拉攏南韓尋找印太戰略破口

中國於2025年底對台灣發動「正義使命-2025」圍台軍演，我國安高層指出，這是為了測試美國維護印太安全的決心，並試圖宰制第一島鏈。國安人士指出，中國的動作並未停止，2026年1月4日，中國國家主席習近平將接見進行國是訪問的南韓總統李在明，是序列動作中的一環。

這位國安人士表示，中國自11月中以來，不滿日本首相高市早苗稱「台灣有事」為日本的存亡危機事態叫囂日本，於南海布放大量海警船跟海軍騷擾菲律賓，到對台灣發動正義使命演習，都是企圖在印太區域和第一島鏈呈現宰制力量，而對日、對菲、對台的行動看起來都沒有達標後，下個動作即1月4日習近平要和李在明會面。

高層人士說，中國與日本對峙，卻沒見到日方妥協，對台演習也未得到預期效果，所以快速決定1月4日（周日）歡迎南韓總統李在明到中國訪問，為的是尋找印太戰略下個破口。

日本首相高市早苗先前一席「台灣有事」言論，掀起廣大討論。（資料照，美聯社）

國安人士指出，習近平和李在明見面的時間點很特別，因俄羅斯1月1日起至3月1日，在北海道北邊實施長達2個月的演習，俄羅斯對日本發動軍演期間，中國這個時候出手拉住首爾，一來全力阻止美韓軍工產業合作，第二是當美方希望印太跟第一島鏈周邊國家，對各自要善盡的角色有非常大著墨時，中國意圖阻止南韓於印太扮演更積極的角色，特別在CRINK（China中國、Russia俄羅斯、Iran伊朗、North Korea北韓）國家最近陸續出現狀況，像是伊朗暴動等，企圖用南韓來管控北韓的狀況。

國安高層說，從我方所得情資，北京這次跟韓國的往來會做幾件事，一是定調中國跟南韓是「戰略夥伴」，這樣做是為了削弱南韓跟另外一群夥伴，即不管是和美韓日同盟或與印太同盟的連結。

其次，這位國安人士表示，就我方所了解，習近平見李在明時，中方將要求南韓公開重申遵守中國的一中原則，並且必須發表在雙方的新聞說明上；另也必須承諾，跟美方的軍工合作產品，包括軍事船艦等，不可以用在印太區域；也要承諾拒絕部署堤豐中程飛彈系統，反對駐韓美軍任務擴大。相對之下，國安人士指出，中方會承諾正式解除對韓華集團子公司的制裁；另廢止韓國演藝人員到中國表演的禁韓令；並承諾中國觀光客到南韓觀光，預計上半年3倍、下半年5倍，以及協助爭取南韓總統李在明與北韓領導人金正恩對話，但是不會承諾朝鮮非核化。

國安人士表示，俄國在北方牽制日本，中國拉攏南韓，中俄的聯手，以及將來北韓日否入陣，會是未來觀察的重點之一。

