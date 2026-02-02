打完變毀容？她誤信「外泌體回春」臉布滿肉芽腫！台大醫：這類注射全違法，且無特殊藥物治療

近幾年，外泌體成為醫美市場最熱門的產品之一，只要冠上「外泌體」名號，價格就翻倍。不肖業者看準商機，推出違法的皮下注射療程，在國內外已陸續出現多起注射後導致壞死性肉芽腫的案例。為什麼看似「回春」的療程，會演變成皮膚災難？

僅一次外泌體試用，半年肉芽腫噩夢

從事美容業的林小姐，怎麼也沒想到一次「熟人推薦」的外泌體試用，竟成了長達半年的毀容噩夢。這場噩夢至今尚未完結，她的臉上仍留有難以磨滅的痕跡。

2025年6月，林小姐在接受宣稱「韓國獨家代理」的外泌體皮下注射後，隔天照鏡子差點崩潰：「整個臉紅腫得像妖怪，兩頰跟額頭全是一顆顆像丘疹的凸起物。」這不是短暫過敏，而是延遲性免疫反應引發的肉芽腫。

廣告 廣告

該產品並非由她自行購買，林小姐表示，是熟識的業內人士主動聯繫，稱公司「自韓國獨家代理」一款外泌體產品，可用於皮下注射，施打後讓皮膚更緊緻、顯得年輕，並提供樣品邀她試用。

她強調，過去曾購買過同家公司研發的外泌體原液，使用經驗尚可，加上對方以「樣品試用」方式提供，讓她放下戒心，沒想到這一針下去，代價是差點毀掉整張臉。

6cc液體裡藏了什麼？20餘種不明成分引發延遲性過敏

她回憶，當時看到樣品容量高達6cc，曾向業務人員詢問，為何容量如此大，內容物除了外泌體之外，是否還添加其他成分；對方僅回應，「還有一些保養成分與生理食鹽水」，並未進一步說明具體配方。

「萬萬沒想到，會發生這麼嚴重的過敏，差一點把臉毀了，」起初她以為只是過敏反應，趕緊到醫院急診打針處理，臉部紅腫確實消退了些，但兩頰與額頭上，那一顆顆密密麻麻凸起來的紅疹卻始終沒有消失，反而持續留在臉上。

隨著症狀遲遲未改善，她才意識到情況並不單純，趕緊聯絡販售產品的生技公司反映狀況，隨後被帶往台大醫院就診，由皮膚部主任蔡呈芳醫師診治。經診斷，林小姐的症狀屬於異物注射引發的發炎反應

蔡呈芳詢問產品實際成分時，業者才拿出韓國廠商提供的成分表。經檢視後發現，配方除外泌體外，另含多達20餘種保養品成分。他指出，注射外泌體引起的副作用，目前沒有特殊藥可解，臨床上多只能以類固醇抑制發炎反應、減緩症狀。

類固醇治療往往必須在臉部分區、反覆注射，一次療程下來，動輒就要挨上50-60針。對患者而言，不僅是身體上的劇痛，也是一段漫長而煎熬的復原過程。

林小姐形容，第1次治療結束、走出診間時，早已淚流滿面，「真的太痛了，每打1針我就叫一聲，實在無法接受第2次療程。」蔡呈芳因此建議，若患者經濟條件允許，可考慮自費使用口服標靶藥物。

治療至今，林小姐的臉部狀況已改善不少，但仍有局部凹洞與色素沉澱殘留，修復之路尚未完全走完，仍需仰賴其他後續處置。

國際期刊：非法外泌體注射，恐引發2大嚴重併發症

事實上，林小姐並非偶發不幸的單一個案。近年來， 國外醫學文獻已陸續指出，未經核准的外泌體或複方注射，可能引發長期、甚至難以逆轉的免疫反應 。

綜合2024至2025年間發表於《皮膚病學治療（Dermatologic Therapy）》與《Dermatological Reviews》等國際皮膚科期刊的研究與病例報告，專家均指出，非法注射外泌體主要可能引發2大類嚴重併發症：

1.長期慢性排斥反應：延遲性肉芽腫（granulomas）

這類反應多在注射後2週至3個月才逐漸出現，患者臉部會陸續冒出紅腫、硬結狀的丘疹或結節。經病理切片檢查，常可見壞死性肉芽腫反應。

2.急性組織損傷：血管發炎與組織壞死

部分案例甚至在注射後短短數天內，即出現雙頰劇痛、皮膚發紫與潰瘍等症狀，最終導致缺血性壞死。即使後續接受治療，仍可能留下明顯的色素沉澱與永久性萎縮性疤痕。

其中，2024年一篇來自韓國的病例研究便揭露集體受害情況研究指出，8名女性在接受外泌體注射後2週至3個月內，全臉陸續出現紅腫與硬結，經皮膚切片確認為壞死性肉芽腫。

上述研究皆指出，未經核准的外泌體配方進行皮內注射，可能導致持續性發炎反應、結節與肉芽腫形成；即便後續接受類固醇或雷射治療，仍常留下疤痕與組織結構改變。

不想讓回春變毀容！醫建議：3大自保原則

蔡呈芳表示，目前國際醫學界的共識十分明確，包括美國與台灣在內，多數國家的法規均指出，外泌體目前僅核准用於「外用塗抹」用途，尚未核准任何形式的皮下或血管內注射。

然而，市面上仍充斥各式標榜「外泌體水光針」的療程，實際上，這些療程所使用的，多是僅符合「化妝品等級」、缺乏完整安全審查機制的產品，卻被違規用於侵入性注射，風險極高。

消費者該如何自保？在接受任何外泌體相關療程前，專家建議務必掌握以下原則：

1. 確認施作方式：合法用途僅限於皮膚表面塗抹，例如術後修護或保養輔助。

2. 拒絕侵入式療程：凡宣稱可「注射」、「水光針」或「深層填補」的外泌體療程，皆不符合法規規範，民眾切勿嘗試。

3. 選擇正規醫療機構：避免在非醫療院所或美容工作室接受來源不明、用途不符規範的產品施作，以免引發嚴重副作用，甚至造成不可逆的外觀損傷。

蔡呈芳提醒民眾，外泌體雖有再生潛力，但國內並未核淮任何注射劑型產品，因此注射劑的安全性無法保障。愛美前請務必確認產品合法性，別讓「回春針」變成「毀容針」。

（本文諮詢專家：台大醫院皮膚部主任蔡呈芳）

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

台中爆H5N1禽流感！5萬染病蛋流出，下肚會怎樣？

馬上要出國，來不及打流感疫苗怎麼辦？能自行吃藥嗎？5大問題一次解答

從珍珠奶茶到史懷哲獎！施鴻森靠一顆種子，在非洲養活8,000農人，回台把咖啡變成少棒後盾

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章