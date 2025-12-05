打完高爾夫球無故遭黑衣人砍傷 北檢今傳夜店大亨出庭作證

夜店大亨夏天倫今(12/5)日上午到北檢作證。呂志明攝



美商Supperclub創始人夏天倫，日前遭2名黑衣男伏擊左手臂被砍傷，事後兇嫌林宇鋐主動投案，並遭北檢收押禁見，林男當時自稱曾在夏天倫經營的夜店工作，不僅待遇不佳還無故被資遣，才會找友人幫他討回公道，但夏天倫否認林男是他的員工，台北地檢署今日以告訴人身分傳喚夏天倫到案釐清案情。

11月30日下午，夏天倫在松山區某高爾夫練習場活動後，與女友前往停車場取車，未料遭到兩名黑衣人持辣椒水及刀棍突襲。嫌犯先以辣椒水攻擊夏天倫及其女友臉部，隨後以刀棍對夏天倫進行暴力攻擊。夏天倫左手臂受刀傷，當場血流不止，女友則眼部腫脹。事發後，兩名嫌犯迅速駕車逃逸。

事件發生約一小時後，27歲的林宇鋐在名律師陪同下，攜帶作案工具前往警方投案，對於為何要行兇，林男表示，他曾經在夏天倫經營的夜店工作，因不滿待遇不佳且遭無故資遣，越想越氣才決定報復，他還說，他找了朋友幫他的忙，兇刀原本就在朋友上車，但是對於這名幫他出氣的友人是誰，林男始終交待不清。

另一方面，對於林宇鋐供稱曾經在夏天倫的夜店上班，夏天倫則否認林男是他的員工，也從不曾在他的店裡工作過，不知為何對方為何要這麼說？目的又為何？

檢警在訊問林男後，認為他的供詞錯誤百出，應該是幕後還有高人在下指導棋，還寫好劇本要林男自首後，不論對錯、是否合乎邏輯，照本宣科，同時這次行兇警告意味甚濃，檢察官在複訊後，認為仍有共犯未到案，又是殺人未遂重罪，因此向法院聲請羈押禁見，同時將深入調查，釐清事件真相。

