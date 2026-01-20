打完2價或4價HPV疫苗還要補打9價嗎？ 看看醫學會指引、醫師怎麼說！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

是否需要補接種9價HPV疫苗 指引建議與醫師看法

台灣感染症醫學會與台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣皮膚科醫學會、台灣泌尿科醫學會、中華民國大腸直腸外科醫學會、台灣愛滋醫學會，發表最新HPV疫苗補充指引，針對是否需要補接種9價疫苗，提出以下建議：

過去若已完成2價或4價HPV疫苗的施打，目前尚無9價疫苗接種建議，但可參考下列資料以及台灣HPV基因型資料討論後決定：

指引中並未明確建議應補打9價HPV疫苗，但臺大醫院林冠吟醫師認為，現行公費政策使用的9價疫苗涵蓋約95％高致癌型別，在安全無虞、願意自費的條件下，其實不管先前是否完整接種過其他價數的疫苗，建議可補接種完整三劑，而且補接種議題在安全性上有相關研究證實，9價疫苗還可以預防額外40％的病例發生。

建議未完成接種者可打9價完成 男性也應重視HPV預防

打完2價或4價是否需再補打9價HPV疫苗，目前仍有待討論。不過，學會公布的HPV 疫苗接種指引補充意見有提到， 過去若未完成2價或4價HPV疫苗的施打，後續可以9價HPV疫苗繼續完成接種。





另外，HPV疫苗從女性專屬轉為兩性接種，也是目前已經確定的疫苗接種方向。因為HPV持續感染不僅可能造成子宮頸癌，也可能導致菜花、頭頸癌、肛門癌等相關癌症，男性同樣需要重視HPV的預防。





林冠吟醫師也表示，HPV感染造成的風險本來就不分性別，不管男女盡早預防都是好的。

而且目前針對男性並沒有相關的篩檢建議，多數男性在發病之前其實也不知道自己身上帶有病毒，這有可能會成為HPV防治的缺口，因此林冠吟醫師建議，健康前移的觀念應該被更廣泛的認同，男性的防治重點應放在主動預防，而HPV疫苗就是有效的環節。





