打封結合 陸瞄準能源港口設施

共軍東部戰區30日9點對台灣北部相關海域，實施遠端火力實彈射擊。大陸國防大學教授張弛同日表示，此次實彈射擊有火力多樣、目標多元、方位多向等3大特點，主要瞄準台灣所有能源設施，主要港口軍事基地也在共軍火力網覆蓋。

綜合大陸《環球時報》、大陸央視新聞報導，張弛指出，30日實彈射擊主要有三個特點：一是火力多樣，既有艦炮實彈射擊，又有遠火實彈精確打擊，還有常規飛彈模擬精確打擊。其次是目標多元。不僅要打擊台獨分裂勢力能源進口運輸的主動脈，還要打封其主要港口和軍事基地。三是方位多向，從北到南，從西到東，把台灣團團圍住。

張弛解釋，台獨分裂勢力所有的能源設施，主要港口軍事基地都在解放軍的火力網覆蓋之下，這表明共軍有能力隨時聽令而動；透過實彈射擊和聯合打擊，徹底打掉台灣能源線、補給線、外逃線，堅決粉碎「以武拒統」、「倚外謀獨」的圖謀。

張弛稱此次演練是「打封結合」。29日演練以「封」為主，重點是塑造聯合圍島、立體孤困的態勢。參演部隊演練從多個方向抵近台灣本島，奪取關鍵地域的制海權、制空權。30日演練以「打」為主，實彈打擊強化封控。

此外，大陸國防大教授孟祥青認為，此次演習共軍軍隊在台灣的北邊、東南和東部一氣呵成、快速展開布設。共軍艦炮對海、對陸地模擬的移動目標進行實彈射擊，是一個很大亮點。

孟祥青還稱，「立體封控」仍是30日演習重要內容。舉例來說，在台灣北部畫設兩禁航區，就是要封控台灣重要金融港；東南邊禁航區則要切斷高雄，包括左營海空域，拒止外部勢力干涉。

孟祥青稱，連續兩天福建海警編隊在台灣島及其周邊包括附屬島嶼，縱深執法，形成對台灣和附屬島嶼的一體管控，也是新的突破。共軍各個部隊協同作戰，對海突擊、對陸打擊、反恐反潛，則檢驗共軍實戰化強大能力。