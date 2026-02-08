打工也能年終翻倍！人力平台 App「Worky」推累積工時搶獎金 每月發出百萬再加碼紅利加薪、體檢補助
當缺工成為常態、年輕世代工作型態快速轉變，「打工」已經變成一種講求彈性、即時回饋與多元選擇的工作方式。看準這股趨勢，人力媒合平台「Worky」推出以工時累積為核心的獎勵機制「點時成金爭奪戰」，透過排行榜制度，直接把獎金發給願意投入、持續付出的打工者，2026 年 1 月和 2 月預計發出總獎金高達兩百萬元，引發打工圈熱烈討論。
排行榜制發獎金，打工工時變成真金回饋
「點時成金爭奪戰，Worky 幫你加薪」將打工者依照平台總累積的工時進行排名，只要進入排行榜，就能獲得現金回饋。活動設計打破以往「單一高薪時段」的競逐模式，改以穩定投入、持續上工為評分標準，鼓勵打工者長期使用平台、累積經驗與收入。
「點時成金」每月總獎金 100 萬，只要在該月總累積工時進入前 1000 名即可獲得獎金，頭獎更可獨得 3 萬元，活動推出第二個月，戰況明顯升溫。1 月份冠軍由累積工時 245 小時的王小姐奪下，抱走 3 萬元大獎。若以時數計算，等同每小時直接加薪 122 元，時薪達到 342 元，不僅高於一般行情，甚至比春節年貨大街的打工時薪還高出許多。
平台出錢幫加薪，打造老闆、打工者、平台三贏
除了排行榜獎金，「Worky」也同步推出「加薪紅利」任務，在部分工作項目中直接標示加碼獎金，例如「假日雙倍薪資」的加薪後總價，或「活動加薪 100 元 /時」由 Worky 負擔加薪成本。透過這樣的設計，讓業主在缺工高峰更容易補齊人力，打工者則能在原有時薪外獲得實質加薪，平台也因此提高媒合成功率與使用黏性，形成三方共好的循環。
「Worky」創辦人許書綺（小米）與共同創辦人倪子鈞（小馬）表示，這樣的制度來自於第一線觀察。「我們身邊有很多餐飲業老闆朋友，真的很辛苦，只要農曆年前一缺工，現場撐不住，錢就進不來。」因此團隊希望透過平台的獎勵機制，成為店家即時補位的後盾，也回饋願意在第一線付出的打工夥伴。
2025 年「Worky」發出獎金超過 980 萬元，大方激勵，吸引更多打工者來平台申請工作，基本工資加平台活動，讓「Worky」上的平均時薪來到 293 元，優於基本工資 196 元許多。許書綺表示，平台希望透過清楚透明的制度，讓努力與回饋之間建立可預期的連結，而不是只靠運氣或單次機會。
「把 Worky 當成遊戲在破關」最高累積收入破 60 萬
後台數據指出，2025 年使用黏著性最高的打工者是 57 歲的林先生，不同工種切換，兼職超過 340 份工作，加上獎金一年賺破 60 萬元。倪子鈞分享「我們常笑說，這些人是真的把「Worky」當成遊戲 App 在用，每天破關、每天累積。」他也強調，平台設計的初衷就是鼓勵行動者「只要來用，就不怕你賺！」
體恤餐飲第一線，推供膳體檢補助再加碼
針對餐飲業高度重視的食品安全與人員健康，「Worky」也同步推出「供膳體檢補助」方案。只要在平台累積 30 小時工時，活動期間前往政府核准的體檢中心完成餐飲人員體健檢查，並取得體健報告，即可獲得 1,500 元獎金回饋。
「Worky」表示，這不只是單純補助，而是希望替餐飲產業的人力池多加一層保障，讓打工者更安心上工，也協助業者在繁忙檔期維持基本衛生與安全標準。
打工者現身說法：努力一點，真的「有補」
實際使用平台一年多 28 歲吉小姐說，非常喜歡「篩選器」功能，能精準媒合時薪高、本週和下週的空檔，也很喜歡打卡碼機制，很像是在執行「任務登入登出」的感覺。另一位 30 歲宋先生分享「Worky 的工作描述寫得很清楚，商家給的時薪之外，平台有加碼活動，有時候時薪可以到三、四百。」他表示，自己一個月大約投入 60 小時，再加上獎金回饋「對生活支出來說，真的滿補的。」
年輕世代工作觀轉變，兼職不再只是退而求其次
根據調查顯示，已有 47.8% 新鮮人考慮以兼職形式替代正職，原因包含工作時間彈性、仍在尋找未來方向、不想承受過高壓力、兼職時薪具吸引力等。同時，超過九成的年輕人曾動念創業，也讓「累積資本、彈性嘗試」成為選擇的重要考量。
在這樣的背景，「Worky」透過排行榜獎金、加薪紅利與實際補助，嘗試讓打工不再只是「賣時間」，而是成為一種能累積經驗、收入與選擇權的工作方式。「Worky」希望，當努力能被制度看見、被具體回饋，打工者與產業供需之間，能建立更長久、穩定的合作關係。
