「打工人最想要！」佳能這廠停止營運 裁員補償金竟能讓員工回家養老

「如果我能投票選2025年度感動十大人物，那麼我想給他們這群高管投一票！」一名網友在社群讚嘆道，日前日本佳能（Canon）位於中國廣東省中山市的工廠停止營運，員工紛紛曬出自己的補償金，有員工工作12年領得人民幣36萬元（約新台幣159萬元），還有人領得人民幣88萬元（約新台幣389萬元）要「回家養老」，羨煞網友。

日本佳能（Canon）中國廣東中山市工廠日前宣布停廠，傳出公司發給員工高額補償金，被裁員員工紛紛在社群曬出補償金額，一名工作12年夥伴領得人民幣36萬元（約新台幣159萬元），16年領到人民幣46萬元（約新台幣203萬元），一名組裝線組長稱獲得人民幣88萬元（約新台幣389萬元），感動道「可以回家養老了」。

網友更張貼出一張佳能對內公告，為佳能中山工廠裁員補償方案，首先「工齡補償」採用「2.5N+1」模式，以年資之2.5倍加上1個月薪資作為補償，且並無上限，其次所有員工均可獲得1次性5個月的「稅前工資補償」，最後可領得包括「銘恩貢獻獎」人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）和「新征程奮鬥獎」人民幣5千元（約新台幣2.2萬元）獲最高人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元）獎金。

佳能裁員補償方案遠高於中國《勞動合約法》所規定的N、N+1、2N、N+X等常見演算法，網友見狀紛紛留言「我也想進佳能」、「中國的企業好好學學」、「佳能何日再來」、「這才是打工人最想要的」，直言「國內那些垃圾玩意兒黑心老闆，該點天燈遊街！」大讚其為業界典範。



