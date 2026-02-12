打工人「薪情」鬱悶… 去年近7成領不到平均月薪 中位數僅3.8萬元

主計總處發布薪資統計，去（114）年全年全體受僱員工每月經常性平均薪資為 47,884 元，年增 3.09%，創 26 年來最高，全年總薪資平均 760,632 元，年增 3.91%。但高達近 7 成的領薪上班族領不到平均月薪，寫下有統計以來最高。 （示意圖）

主計總處周三（11日）發布薪資統計指出，去（114）年全年全體受僱員工每月經常性平均薪資為 47,884 元，年增率 3.09%，創 26 年來最高，全年總薪資平均達 760,632 元，年增 3.91%。加上因物價漲勢趨緩，使得實質經常性薪資成長 1.4%，為近五年最高。

不過這項數據並非人人都有感。高達近 7 成的領薪上班族領不到平均月薪，寫下有統計以來最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年平均經常性薪資（月薪）約 4.8 萬元，年增率 3.09%，是 26 年以來的最高紀錄，受基本工資調升、加上因 AI 帶動景氣好轉，廠商發放績效獎金、紅利也多，因此平均總薪資（年薪）升至 76 萬元，年增率 3.91%，也創下近 15 年來的次高紀錄。扣除物價因素，實質總薪資成長 2.21%，則是七年最高。

去年薪資成長雖然亮眼，但有近七成國內勞工仍就領不到平均薪資。譚文玲坦言，部分傳統產業的薪資成長沒有那麼高，這個成長並非雨露均沾，在國內 852 萬名受僱者中，仍有 7 成的人低於平均月薪，這個比率也寫下自統計以來最高。

較受民眾關注的全體受僱員工經常性薪資中位數，去年來到 38,406 元，較前一年增加 3.03%，實質經常性薪資中位數年也成長 1.35%。主計總處估計，五年前領不到平均月薪者的比率是 66.78%（109 年），到了去年（114）已擴大至 69.74%。

從主計總處數據來看，受到高薪族群拉高了平均薪資，近五年來於低於平均經常性薪資的勞工比率逐年升高，有高達 7 成的受僱者薪資領不到平均經常性月薪。

另外，去年總薪資的成長，也部分來自勞工辛苦加班賺的加班費。主計總處統計，去年全年製造業平均每個月加班工時達 17.2 小時，為近 15 年來最高。其中，與 AI 相關的電子零組件平均每月加班工時更高達 27.9 小時，年增 3.4 小時，是 1980 年、46 年以來最高加班紀錄。

去年總薪資超過百萬元的職業，包括電子零組件業（133 萬元）、電腦電子光學製品業（114 萬元）、電力及燃氣供應業（117 萬元）、金融及保險業（132 萬元）、出版影音及資通訊業（103 萬元）等，其中出版影音及資通訊業之所以逾百萬元，主因資通訊業年薪較高所致。

