打工仔神器！Dell 推 52 吋曲面 6K 顯示器一次看全四台電腦｜CES 2026
同場加映 32 吋 4K QD-OLED 新品。
Dell 在 CES 2026 期間發表了最新旗艦級顯示器 UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor，號稱全球首款 52 吋超寬曲面 6K 螢幕。官方表示，這款巨屏專為股票交易員、工程師及數據分析師等專業人士設計，主打高效工作體驗。
大螢幕也有細緻畫質
UltraSharp 52 採用 IPS Black 面板，支援 120Hz 更新率，畫面流暢鮮明。每吋像素密度達 129 ppi，接近 32 吋 4K 顯示器的 138 ppi 水平。同時它能減少高達 60% 藍光輸出，配合環境光感應器，長時間工作也可降低眼睛疲勞。
多電腦同時顯示，一套鍵鼠全搞定
這款超寬螢幕支援同時連接多達四台電腦，可使用「畫中畫」模式，將畫面分割成四個工作區，就像四個獨立螢幕。內置 KVM 功能讓使用者只需一組鍵盤、滑鼠即可控制所有接入電腦，提升多工處理效率。
此外，該產品還可透過 Thunderbolt 4 連接埠為手提電腦提供最高 140W 充電功率，一條線便能處理顯示與供電問題。
同場加映 32 吋 4K QD-OLED，專為創作人打造
除了 52 吋「巨物」，Dell 亦同步推出 UltraSharp 32 4K QD-OLED 顯示器。它支援 True Black 500 HDR 及 Dolby Vision，開箱即有精準色彩表現。色域覆蓋達 DCI-P3 99%，主打影像及相片後製專業需求。
售價及上市日期
官方建議售價方面，UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor 帶支架售價 2,900 美元，不連支架售 2,800 美元，預計 1 月 6 日起開賣。而 UltraSharp 32 4K QD-OLED 則要價 2,600 美元，將於 2 月 24 日 正式上市。
