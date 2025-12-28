打工卻送命！19歲少年遭200公斤水晶洞奪命 家屬含淚控訴

19歲少年遭200公斤水晶洞壓死，家屬痛控：沒勞保、工安形同虛設。（圖 ／翻攝畫面）

新北市五股區外寮路一處鐵皮工廠，27日發生一起令人痛心的奪命工安事故，1名年僅19歲、尚未正式踏入職場的余姓男子，僅是在當兵前短暫打工，卻在工作中遭遇致命意外。當時他在藝品店倉庫內，協助搬運1座重達約200公斤、高約170公分的大型水晶洞藝品，疑似因固定不當或重心失衡，水晶洞突然傾倒，當場重擊其頭部，導致余男大量出血、當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸宣告不治。

警方初步調查指出，事發當天中午，余男與另1名46歲的余姓工人，依雇主指示，準備將該水晶洞搬運上貨車，運往台北市某藝品店，過程中水晶洞在後車斗上突然晃動並倒下，余男首當其衝遭重壓，另1名工人則腳部受傷，忍痛報案求助，整起事故不僅造成1死1傷。

檢警於板橋殯儀館28日進行相驗，余男母親與姊姊悲痛到場認屍，母親哽咽表示，兒子只是單純想賺點零用錢，怎麼也想不到會被安排從事如此高風險的搬運工作，姊姊更痛批，這類重達200公斤的藝品，理應由機械設備或多名專業人員共同處理，而不是交給1名年僅19歲的打工學生。

更令家屬無法接受的是，事後才發現雇主並未替余男投保勞保與健保，余母憤怒表示，孩子年紀輕、不懂勞保的重要性，卻因此在出事後毫無保障，家屬希望檢警與勞工主管機關能徹查責任歸屬，正視勞工保險與職場安全問題，別再讓「只是來打工」的年輕生命，成為制度漏洞下的犧牲者。

