即時中心／林韋慈報導

昨（4）日，被稱為「澳洲恐怖台女」的洪彩微在澳洲羈押600天後，其連環報復案件於維多利亞州County Court宣判。洪彩微（Tsai-Wei Hung）遭判處有期徒刑6年2個月，並須服刑滿4年後才可申請假釋。

洪彩微與他人相處不睦

現年33歲的洪彩微，因一連串暴力報復行為面臨多項指控，包括縱火、勒索、入室盜竊、危險駕駛及危害他人安全等重罪。她來自台灣嘉義，曾任安親班老師，於2022年持打工度假簽證前往澳洲，在維州多地輾轉打工。

廣告 廣告

2023年12月，洪彩微搬入墨爾本東南區Clyde North的合租屋，但與三名室友關係不睦，且出現惡劣的報復手段。2024年3月10日，她遭房東要求搬離，當場情緒失控，朝室友丟擲雞蛋，並企圖駕車衝撞他人。

犯罪升級 室友驚呼連連

隔日凌晨，她再度返回，從被撞壞的車庫門潛入屋內，砸毀院中三輛汽車，其中兩輛當場報廢。當室友聽聞她的聲響，驚恐的直呼「她來了！」。2024年6月10日凌晨，洪彩微再度展開報復行動，於合租屋前門縱火，並燒毀停在路邊的兩輛車。並在6 月12日凌晨，前往房東住家前門縱火。相隔兩日，6 月14日，澳洲警方將洪彩微逮捕。

澳洲法官直批「令人深感憂慮」

在2026年2月4日的宣判庭上，澳洲法官卡羅琳・格溫（Judge Carolene Gwynn）表示，「這是一場令人恐懼的報復行動，是一連串經過預謀的犯罪，對多名受害者造成重大影響」、「將汽車當作武器使用，造成的破壞絕非輕微」、「你在被驅逐 24 小時後再次返回案發地點，所展現的公然行為與強烈憤怒，令人深感憂慮。」

法院裁定，洪彩微已羈押的600天將折抵刑期，並另判罰款1000澳幣，同時吊銷並取消其駕照兩年。

台灣人稱其「犯罪六邊形戰士」

洪彩微事件在澳洲華人圈引發極大關注。她亦被稱為「洪幾米」，因其臉書帳號名稱與飼犬暱稱而得名，大家人人自危，怕再遇到她。她亦與一名同樣在澳洲的香港男子涉及金錢糾紛，該男遭她欠錢不還。網友更戲稱她為「犯罪六邊形戰士」、「地獄室友」，在澳洲打工度假的台灣人之間造成不小陰影。此次判刑確定，也有網友直呼，「第一次看到WH（Working Holiday）簽轉監獄簽的。」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／打工度假變坐牢！澳洲「地獄室友」洪彩微縱火、 開車衝撞 判刑6年2月

更多民視新聞報導

熊本二廠改生產3奈米晶片！台積電董事長魏哲嘉今與高市早苗會面

美科技股走跌影響！台股早盤下殺逾4百點 台積電開1765元

台中50歲莽漢吃完蒸餃亮利剪 竟突刺隔壁桌男「右肩鎖骨」

