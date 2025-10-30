打工度假超夯…網點「1鄰近國家」竟沒人選！
生活中心／翁莉婷報導
越來越多人大學畢業後，為了累積不同人生經驗選擇出國打工度假，不僅能夠體驗當地生活也可以提升外語能力，更重要的是能趕快存到「人生第一桶金」。不過，近日有網友在Dcard疑惑發問「為什麼一堆人寧願跑去澳洲、紐西蘭、加拿大打工，也不要去相對鄰近的日本工作？」。貼文曝光後，引發網友熱議。
許多人畢業後經常遠赴澳洲等地打工度假。（圖／翻攝畫面）
近年來掀起打工度假熱潮，許多人大學畢業後沒打算直接步入職場，選擇先出國工作、旅遊增廣見聞並累積更多人生經驗。不過嚮往自由的同時，卻有人認為打工度假雖然可以在國外生活，但出國待1到2年只是浪費時間，不僅英文沒真正進步，還都是在做基層工作被當地人當成台勞且回台後對職涯也沒太多幫助。日前1名網友在Dcard發問「為什麼一堆人寧願跑去大洋彼岸的澳洲、紐西蘭還有加拿大工作，也不要去日本工作？」。原PO疑惑表示「日本比較近，還是已開發國家，卻很少人前往打工」。
1名網友不解，很少人選擇前往鄰近國家「日本」工作。（圖／翻攝畫面）
貼文曝光後，引來不少網友留言「日本需要日文，加拿大、紐西蘭會英文的比較多」、「薪資問題」、「短期工作還可以，但若是想移民日本簽證制度非常不完善」、「日本職場文化很糟糕」、「日本社會對外人的包容度非常低」、「日本只適合旅遊不適合工作，匠人精神不適合台灣人」、「紐澳和加拿大都是生活壓力比較小的地方」。
原文出處：打工度假掀熱潮「1鄰近國家」竟沒人選？過來人曝「殘酷內幕」：職場文化差異
