打工度假首選紐澳！他困惑「鄰近台灣的國家」被冷落 過來人揭殘酷真相

許多年輕人大學畢業後，為了比同齡人更早賺到錢，常選擇出國打工度假，希望能快速存到人生的第一桶金，不但不少人在規劃時卻忽略了各國的文化差異。有網友好奇發問，為什麼大部分人選擇到澳洲、紐西蘭打工度假，反而離台灣最近的日本卻少有人前往？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

打工瘋紐澳 他困惑沒人去日本？過來人真相



一名網友在網路論壇《Dcard》上表示，他不理解為何那麼多人寧願遠赴大洋彼岸的澳洲、紐西蘭，甚至加拿大工作，也不選擇距離更近、同樣是已開發國家的日本。

貼文曝光後，引起網友熱議，「我只是到日本鄉下（佐賀）就被歧視，甚至日本人以為我聽不懂笨蛋日文，還跟當地店員一同譏笑，超誇張，明明是日本人先來搭話的」、「日本朋友告訴我，日本只適合旅遊，不適合工作。」「日本超級排外，還會搞小團體霸凌，職場文化非常守舊，只適合旅遊，不適合長期定居。」「去日本旅遊或退休都很好，但在那裡工作就別想了！雖然不一定比台灣血汗，但薪資和工作氛圍都讓人難以適應。」「日本薪水不高、生活成本卻很高。」

也有網友進一步分析，為什麼日本不適合打工度假。首先，日本工作幾乎都需要具備一定的日文能力；相較之下，加拿大和紐西蘭使用英文，溝通更容易。其次，日本的薪資並沒有比澳洲或紐西蘭高。再者，日本的打工度假簽證制度相對不明確，短期工作或旅遊還可以，但若想藉此移民，制度並不完善。

此外，日本職場文化被認為相當僵化且排外，外國人常因「內部優先」的企業文化而難以升遷。許多人因此認為，日本確實適合旅遊，但並不適合打工或長期發展。

