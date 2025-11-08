打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！
今（2025）年雙11正檔期期間（本月9日至14日），酷澎祭出短期理貨人員至龜山、觀音廠區協助理貨，在原有的時薪外，這6天期間的「加碼金」將為階梯式爬升。
也就是說，越靠近雙11補貼越高，晚班與凌晨班補貼又高於日班補貼，補貼水準以雙11當日前後1日達到最高峰，晚班與凌晨班次最高加碼1,800元，其他日期的加碼金依照時段與班別，補貼金額落在350元到1,500元之間。
今年618檔期，酷澎就曾以高時薪方式吸引短期理貨人員短期協助，在社群媒體上爆紅，今年雙11檔期，酷澎終於祭出時薪表與加碼金，龜山、觀音廠區的晚班與凌晨班單日薪資最高3,750元，神岡、安南廠區的晚班單日薪資最高2,340元。
酷澎在台灣市場衝刺將一般會員轉為付費會員，每月收取費用為59元，走過先前的免費體驗期，不少消費者從10月開始陸續轉為付費會員，剛好趕上即將到來的雙11檔期。
業內人士分析「收取的金額不算高，但是能讓客戶時時回頭購買，破除之前酷澎留不下回頭客購買的痛點，今年酷澎家雙11檔期成長力道值得觀察。」
而近日酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）更在財報電話會議中指出，「我們的成長主要來自回頭客的消費頻率與金額增加，而非單純的新客數量成長。我們將持續提升顧客體驗，讓台灣 WOW 會員成為更具吸引力的服務。」直接說明酷澎培養付費會員的主因。
