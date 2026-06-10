打工網戀都是假!35％兒少被騙私密照「更遭性勒索」4大恐怖誘拐話術曝光
記者周佩怡／台北報導
據衛福部統計，2017至2024年兒童性剝削案劇增2.2倍，台灣展翅協會今（10）日再公布最新網路誘拐分析報告指出，在協會服務的266名兒少被害人中，有154人、占比58％曾遭遇網路誘拐；更有35%在提供私密影像後進一步遭到性勒索，包括提供更多裸照、金錢或遊戲點數、控制關係，甚至是性侵害。
最常從交朋友開始 網戀、打工都是話術
報告分析常見網路誘拐情境，其中以「友伴關係」占35.5%最多，加害者常假扮同齡朋友或熱心的大哥哥、大姊姊，透過遊戲社群、興趣群組長期陪伴、傾聽心事，甚至贈送禮物與遊戲點數，讓兒少逐漸卸下心防。
其次為「打工機會」占25.6%，加害者利用兒少想賺零用錢或憧憬特定職業的心理，以高薪、免經驗等話術引誘上鉤，再以試鏡、驗收身材等理由要求拍攝私密照片。「交往關係」則占21.1%，加害者透過網戀經營感情，營造戀愛氛圍後，以證明愛意或情侶互動為由，要求傳送私密照片或進行裸露視訊。另，加害者也會使用帥氣或亮麗的假照片接近兒少，誘導進行「視訊裸聊」，同時暗中錄影截圖，再以外流威脅進行勒索。
台灣展翅協會秘書長陳逸玲引用調查表示，女性兒少受害雖佔多數，但男性也有2成，特別是發生在「視訊裸聊」、要求「遊戲點數或金錢威脅」等性勒索犯罪情境中。整體而言，高達35%的被害人在交出私密影像後，進一步遭遇性勒索。加害者掌握影像後，便利用被害人害怕隱私曝光的心理進行控制，要求提供更多裸照、金錢或遊戲點數、控制關係，甚至發展為性侵害案件。
立院推修法 要求平台提供適齡保護
立委張雅琳指出，依衛福部統計，2025年兒少性剝削通報案件達3,430件；警政署統計顯示，去年0至17歲詐欺被害人達5,110人，「這些只是已通報、已受理的數字，實際黑數恐怕更高」，強調防制不能只靠事後補救，更要從校園、家庭預防教育做起，提升孩子辨識風險與求助能力
立委林月琴表示，性剝削也是種感情剝削，加害者補位父母工作忙碌忽略小孩導致的「失聯」。現已在立法院推動跨部會合作，強化政府對數位平台與內容演算法監管責任，並要求數發部在AI技術快速發展下，建立兒少影響評估機制；另也排審《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，盼將「適齡服務」納入法制，讓平台依照不同年齡提供相應保護措施，同時強化大型平台責任。
教育部國教署主任秘書黃瀞儀表示，教育部已將科技資訊與媒體素養納入12年國教核心素養，並發布《數位時代媒體素養教育白皮書》，將兒少性剝削防制、數位性別暴力及Deepfake風險納入教學內容，也與三大電信業者合作，共同管控兒少使用網路的風險，以強化學生、教師及家長的數位安全意識。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
獨家／器捐中心爆宮鬥！李明哲遭控護航「地下執行長」 1年逼走過半同仁
獨家／器捐董事長李明哲驚傳7月提前請辭 親筆信認了：內部有紛擾
今夜雨勢衝到最高峰！中南部持續炸雨彈 氣象署示警豪雨到明天
肉粽不能整串送人！端午節「7大民俗禁忌」曝光 「9類人」中午不宜外出
其他人也在看
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了
【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
Netflix《鐵拳教育》成宋英奎遺作！螢幕最後身影引網泛淚
Netflix暗黑校園漫改劇《鐵拳教育》上線後迅速掀起全球熱議，該劇憑藉著「以暴制暴」懲治校園惡霸的題材，登頂Netflix排行榜冠軍。劇中男主角金武烈展現超燃的武打動作引發話題，而讓許多觀眾看得泛淚的，是首集登場飾演濫權政客「劉光弼」的已故演員宋英奎。