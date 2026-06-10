打工網戀都是假!35％兒少被騙私密照「更遭性勒索」4大恐怖誘拐話術曝光

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記者周佩怡／台北報導

台灣展翅協會今日發布最新調查指出，協會服務的266名兒少被害人中，有154人、占比58％曾遭遇網路誘拐。（圖／記者周佩怡攝影）

據衛福部統計，2017至2024年兒童性剝削案劇增2.2倍，台灣展翅協會今（10）日再公布最新網路誘拐分析報告指出，在協會服務的266名兒少被害人中，有154人、占比58％曾遭遇網路誘拐；更有35%在提供私密影像後進一步遭到性勒索，包括提供更多裸照、金錢或遊戲點數、控制關係，甚至是性侵害。

最常從交朋友開始 網戀、打工都是話術

報告分析常見網路誘拐情境，其中以「友伴關係」占35.5%最多，加害者常假扮同齡朋友或熱心的大哥哥、大姊姊，透過遊戲社群、興趣群組長期陪伴、傾聽心事，甚至贈送禮物與遊戲點數，讓兒少逐漸卸下心防。

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其次為「打工機會」占25.6%，加害者利用兒少想賺零用錢或憧憬特定職業的心理，以高薪、免經驗等話術引誘上鉤，再以試鏡、驗收身材等理由要求拍攝私密照片。「交往關係」則占21.1%，加害者透過網戀經營感情，營造戀愛氛圍後，以證明愛意或情侶互動為由，要求傳送私密照片或進行裸露視訊。另，加害者也會使用帥氣或亮麗的假照片接近兒少，誘導進行「視訊裸聊」，同時暗中錄影截圖，再以外流威脅進行勒索。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲引用調查表示，女性兒少受害雖佔多數，但男性也有2成，特別是發生在「視訊裸聊」、要求「遊戲點數或金錢威脅」等性勒索犯罪情境中。整體而言，高達35%的被害人在交出私密影像後，進一步遭遇性勒索。加害者掌握影像後，便利用被害人害怕隱私曝光的心理進行控制，要求提供更多裸照、金錢或遊戲點數、控制關係，甚至發展為性侵害案件。

立院推修法 要求平台提供適齡保護

立委張雅琳指出，依衛福部統計，2025年兒少性剝削通報案件達3,430件；警政署統計顯示，去年0至17歲詐欺被害人達5,110人，「這些只是已通報、已受理的數字，實際黑數恐怕更高」，強調防制不能只靠事後補救，更要從校園、家庭預防教育做起，提升孩子辨識風險與求助能力

立委林月琴表示，性剝削也是種感情剝削，加害者補位父母工作忙碌忽略小孩導致的「失聯」。現已在立法院推動跨部會合作，強化政府對數位平台與內容演算法監管責任，並要求數發部在AI技術快速發展下，建立兒少影響評估機制；另也排審《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，盼將「適齡服務」納入法制，讓平台依照不同年齡提供相應保護措施，同時強化大型平台責任。

教育部國教署主任秘書黃瀞儀表示，教育部已將科技資訊與媒體素養納入12年國教核心素養，並發布《數位時代媒體素養教育白皮書》，將兒少性剝削防制、數位性別暴力及Deepfake風險納入教學內容，也與三大電信業者合作，共同管控兒少使用網路的風險，以強化學生、教師及家長的數位安全意識。

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