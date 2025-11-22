打工路上的一次溫暖生日／崔漢朝

崔漢朝

“祝你生日快樂，祝你生日快樂……”悠悠揚揚的電子音樂聲，在酒店小包房間裏回蕩。我用銀質切刀，切開大蛋糕，給每人分一小塊塊放在碟子裏，然後一起慶祝我的生日。

我二十七歲那年，在一家企業裏還是一名電焊工，在車間裏電焊壓力容器。那時候，我血氣方剛，幹起活來，如牛似馬，深得領導及工友們的喜愛。在我們幹活的車間，只有我們六名電焊工，施焊壓力容器、反應鍋以及單位所承接的其他電焊工件。

一天下午，我們幹著活兒，我當時正在打碳刨，就是在焊縫處，用碳棒通過電極融化，刨去焊縫裏的氣孔。我們班組長悄悄來到我的身邊，對我說：“崔師傅，今天是你二十七歲生日，車間主任安排後勤人員在蛋糕店，給你訂了一只生日大蛋糕，在酒店裏預定了一個小包間。車間主任安排下班後，我們六名電焊工，還有車間主任一起給你過生日。”我不知所措，心想，我第一次經歷企業為員工過生日，頓時感覺受驚若寵。班組長對我說：“你可能不知道，廠裏的領導都有給員工過生日的慣例，以表達對員工的關愛。我們每年每次到了員工生日的時候，廠裏後勤部都會給我們買生日蛋糕，活躍企業文化。你今年剛來，還不了解廠裏的文化建設，現在到了你的生日，車間主任安排了後勤部給你訂了一只大蛋糕，希望今晚你開心哦。”

廣告 廣告

到了下班的時間，車間主任開著一輛小麵包車，載著我們幾名電焊工人，直奔預定的酒店包房。然後班組長去了蛋糕店，把生日蛋糕拎進酒店的包間，燭光燃起，溫馨的酒店包間洋溢著柔和的氛圍，銀質的刀叉燭光下閃爍著細膩的光澤，剔透的高腳水晶酒杯裏醇厚的紅酒輕蕩漣漪反射著粼粼波光。酒店包間牆壁上的《蒙娜麗莎》淺淺微笑，也像是為我的生日送來祝福。蛋糕上的電子音樂盒播放著輕快、舒緩、悠揚的《祝你生日快樂》的音樂，車間主任和工友們合著音樂的節拍舞蹈起來。

而我的眼睛濕潤起來，內心充滿著感動與喜悅。想不到我一個從農村出來的打工仔，竟有如此殊榮，車間主任及工友們給我過生日。那時，我的心情像一種激情燃燒的火焰，不斷地升騰。一股暖流溢滿全身。想起兄弟們平時幹活，互相幫助支持，迎難而上一個又一個專案，完成生產的目標，心裏充滿著無限的喜悅。我感覺車間的兄弟工友們的像是一大家人，默默並肩努力，守護著一份深情與厚愛。

多年後的今天，回想起那一次過生日的經歷，企業關愛員工，像一顆溫暖的小太陽，照亮我的打工的辛酸歷程。雖然是人生路上的小小插曲，生活中的一朵小小浪花，卻讓我為了生活奔波的每一個日子，找尋到了職場的歸屬感。並將這一份深情厚誼，銘記於心。