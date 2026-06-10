打急診醫護只罰8萬？廖偉翔轟：代價不過一張酒駕罰單

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醫療暴力通報案件五年累計達1,668件，創下近年新高。國民黨立委廖偉翔今（10）日於立法院衛環委員會審查《醫療法》修正草案時指出，現行法制對施暴者嚇阻效果嚴重不足，呼籲朝野儘速完成修法，從加重刑責、完善執法機制、強化安全設備三面向著手，建立更安全的醫療環境。

衛生福利部統計顯示，醫療暴力通報案件由2020年的264件攀升至2024年的444件，五年累計逾1,600件，其中急診室案件約占半數、達800件；受害者逾七成為護理人員，顯示護理師長期承受最高的執業風險。

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廖偉翔引述判決分析指出，超過九成被告雖遭判有罪，但平均刑期僅2.9個月，且逾99%案件以易科罰金結案，平均金額僅約八萬餘元。他直言，在台灣毆打一位正在救命的醫護人員，代價竟只相當於一張酒駕罰單，現行制度難以形成有效威嚇。

廖偉翔指出，《醫療法》上次針對醫療暴力進行重大修正已是2017年，儘管政府多年來宣示「零容忍」，通報案件卻不減反增。現行第106條雖規定最重可處三年有期徒刑，實務上多數仍落入易科罰金範圍；言語暴力案件也因難以構成妨害醫療罪，須由醫護自行提告，增加維權負擔。

對此，廖偉翔提出三項修法方向：一、檢討第106條刑度結構，研議對酒後施暴及累犯加重處罰；二、增訂警察到場前現場人員得協助制止暴力的法律依據；三、將第24條「必要措施」具體化，明定醫療院所應設置安全設備、通報蒐證及法律協助機制，並搭配罰則與中央經費支持。廖偉翔強調，保護醫護就是保護每一位需要醫療照護的民眾，呼籲朝野共同支持盡速完成審查。

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